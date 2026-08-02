В ней есть революция, борьба за власть, советская пропаганда и память, которую десятилетиями подстраивали под нужный нарратив. 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Как появился тезис "Харьков – первая столица Украины"?

Название "первая столица" давно прилипло к Харькову так прочно, будто это заложено не в более поздней политической памяти, а в самой каменной кладке города. Но если отбросить эмоциональный туман, вот что мы имеем: Харьков действительно был столицей Советской Украины в 1919 – 1934 годах, однако не "первой столицей" Украины как государства. Этот штамп родился из советской исторической "упаковки", а не из непрерывной украинской государственной традиции. Харьков получил символический титул не потому, что "первым" вышел на финишную прямую государственного строительства, а потому, что так было удобнее представить политическую историю в нужном свете.

Чтобы понять, почему так произошло, стоит вспомнить контекст начала ХХ века. После революций 1917 года на территории Украины менялись правительства, границы и центры власти. Центральная Рада работала в Киеве, далее были гетманат Павла Скоропадского, Директория УНР, большевистские структуры, а также ряд альтернативных административных центров в водовороте гражданской войны. То есть сама логика эпохи заключалась в конкуренции различных властей, каждая из которых пыталась успеть записать себя в историю первой, правильной и главной.

Харьков фактически стал столицей Украинской Социалистической Советской Республики (УССР) в декабре 1919 года (юридически это произошло позже, в конституции 1929 года), когда большевики закрепили там свою власть. И здесь началась новая страница – город стал административным центром Советской Украины на полтора десятилетия, а впоследствии – удобным символом для исторической политики. И, собственно, правда в том, что словосочетание "первая столица" отсылает именно к первоочередности советского этапа, замалчивая другие формы украинской государственности, которые существовали ранее и имели собственные столицы, прежде всего Киев.

Большевистской власти нужен был центр, который хорошо подходил бы для новой политической архитектуры. Харьков в этот смысл вписывался идеально – большой промышленный узел, мощная рабочая среда, близость к российской границе и относительно безопасные условия для контроля над Украиной в период, когда Киев еще оставался нестабильным политическим полем. Город стал не только местом работы правительственных структур, но и витриной нового режима. Его улицы, учреждения, пресса и культурные институты постепенно превращались в декорацию советской легитимности.

Миф о Харькове как о "первой столице" довольно легко объяснить: смотрите видео kyiv_word

В такой системе координат миф о "первой столице" работал как очень удобный инструмент. Он не просто подчеркивал значение Харькова, но и встраивал украинскую историю в советский нарратив – мол, настоящая государственность здесь началась именно тогда, когда сюда пришли большевики. Это был изощренный пропагандистский ход. Он позволял уменьшить значение Киева как символа тысячелетней политической традиции и выставить Харьков началом новой, якобы прогрессивной эпохи.

Такие нарративы не существуют сами по себе. Их подпитывают книги, школьные программы, юбилейные мероприятия, музейные тексты, городские экскурсии и официальная риторика. Когда одно и то же словосочетание повторяют десятилетиями, оно начинает жить отдельно от первоначального смысла. А советская власть была очень упорной во всех своих видах пропаганды.

Что на самом деле происходило в Харькове и почему это важно сегодня?

Выгода Харькова для большевиков была многослойной. Для советской власти этот город как "первая столица" был удобен тем, что он как бы начинал историю украинской государственности с чистого листа. Это позволяло размыть предыдущие украинские проекты независимости и представить их как хаотичные, временные или маргинальные. Для города же это давало престиж – статус столицы всегда действует как магнит для ресурсов, кадров, архитектуры, культурных институтов и памяти.

По личной директиве Иосифа Сталина столицу УССР так все-таки перенесли в Киев в 1934 году – поскольку после ужасных репрессий и Голодомора 1932 – 1933 годов большевистский режим решил, что окончательно запугал украинское общество и больше можно не бояться национального сопротивления киевлян. Но при этом Харьков не утратил своего символического капитала – напротив, он начал жить еще и в зеркале ностальгии. Мол, здесь была "первая столица", а значит, город играет особую роль в национальном пантеоне.

Интересные факты о скитаниях "столицы" большевиков и при чем здесь Харьков: смотрите видео spr_ist

Это, бесспорно, так и есть. Но настоящая историческая картина сложнее любого пропагандистского слогана. Украинские столицы менялись в зависимости от политической ситуации, войны, оккупации, внутренней борьбы и международного давления. Киев был столицей на ключевых этапах украинской государственности значительно раньше харьковского советского периода. Поэтому называть Харьков "первой столицей" без уточнений – это, по сути, вырывать один фрагмент из длинной и драматичной мозаики и выдавать его за весь рисунок.

В этом и заключается главная ловушка мифа – он не просто неточен, он еще и для некоторых слишком удобен. При этом под его блестящей поверхностью теряются и Центральная Рада, и УНР, и гетманский Киев, и в целом вся сложная траектория украинской борьбы за государственность. Вместо этого остается один сильный образ – и именно поэтому он так хорошо прижился.

После 1991 года этот штамп не исчез. Его по-прежнему использовали в туризме, локальном брендинге и публичной речи, потому что он легко продается и хорошо работает на эмоции. Но современная историческая добросовестность требует другого – не повторять формулу, а объяснять, что за ней стоит. Харьков был столицей Советской Украины в определенный период – это факт, Харьков был "первой столицей Украины" – это уже интерпретация, требующая контекста.

Миф о Харькове как о "первой столице" не исчез полностью и, вероятно, еще долго будет жить на бытовом уровне. Но его статус изменился – сегодня это уже не неоспоримая истина, а упрощение, которое стоит разобрать по частям. Чем больше общество знает о реальном историческом контексте, тем меньше шансов у таких штампов подменить память.

История Харькова не становится менее величественной от того, что из нее убрали большевистский блеск. Наоборот, она только выигрывает – настоящий город сильнее мифа, а настоящая память всегда интереснее лозунгов. И зачастую лучший способ полюбить прошлое – не повторять красивую формулу, а честно проверить, соответствует ли она вообще правде.