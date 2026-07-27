А скорее как момент, когда стороны лишь вынужденно согласились не стрелять. 24 Канал расскажет обо всем этом немного подробнее.

Корея, 27 июля 1953 года – день, когда оружие умолкло

Когда 27 июля 1953 года в Пханмунджоме заключалось соглашение о перемирии в Корейской войне, это был не праздник, не торжественное "наконец-то конец", а лишь хрупкое "пока что достаточно". Документ подписали от имени командования ООН, северокорейской армии и китайских "добровольцев". Южная Корея вообще отказалась подписывать, поскольку ее тогдашний президент требовал полного объединения страны

Стороны договорились, что бои должны остановиться в 22:00 по корейскому времени того же дня. Именно так и произошло, но главный парадокс этой истории в другом – перемирие так и не стало миром. Оно только заморозило войну, не закрывая ее политически и юридически. Конференция по урегулированию вопроса Кореи должна была состояться в течение 3 месяцев, однако этого так и не произошло.

Так что имеем сухой факт: в июле 1953 стороны подписали именно Korean War Armistice Agreement, то есть соглашение о перемирии, а не мирный договор. Поэтому формально состояние войны не было прекращено, и не прекращено до сих пор.

Война между Севером и Югом Кореи, которая началась в июне 1950 года, закончилась лишь разведением сторон вдоль линии фронта, примерно совпавшей с 38 параллелью. Именно эта линия стала военной демаркационной чертой. С тех пор обе Кореи существуют отдельно, а между ними не мир, а вооруженная тишина.

Самое интересное о Корейской войне и перемирии 1953 года: смотрите видео vchora-official

Обратите внимание: Корейская война разрушила почти весь полуостров (более 80% промышленной и транспортной инфраструктуры обеих стран стали руинами) и принесла колоссальные человеческие потери (около 3 – 4 миллионов погибших). Кроме того, конфликт навсегда разделил миллионы семей и зафиксировал раскол полуострова Демилитаризованной зоной протяженностью 248 километров, которая существует до сих пор.

Как подписывали соглашение в Пханмунджоме?

Подписание соглашения в Пханмунджоме было далеко не ровным ритуалом. Документ был согласован только после ряда сложных обсуждений, и даже в день подписания оставались споры, в том числе и по поводу буквально формальностей или присутствия прессы.

27 июля военные завершили подписание в специально построенном здании в Пханмунджоме, не обменявшись ни словом. Это была почти немая сцена – холодная, напряженная, символическая. И все равно пришлось финализировать сделку позже, уже в Мунсан-не.

Более того, горячие бои еще несколько часов не отпускали полуостров. Артиллерия и минометы продолжали работать, самолеты Командования ООН били по северокорейским целям, а ВМС США обстреливали побережье КНДР. Остановка в 22:00 стала не звоном победы, а усталым выдохом после 3 лет кровавой катастрофы.

Дальше же взаимное недоверие просто оказалось сильнее дипломатии. Но более критическое другое – Север и Юг видели будущее по-разному, а крупные игроки, как США, Китай и СССР, заботились о собственных интересах.

Договориться о совместном завтра они не смогли, поэтому полуостров до сих пор живет в исторической незавершенности. И именно эта незавершенность сделала Корейскую войну одним из известнейших примеров замороженного конфликта в мировой истории.