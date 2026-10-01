1 октября Международный военный трибунал завершил оглашение приговоров двадцати одному высокопоставленному чиновнику Третьего Рейха. Это был момент, когда история затаила дыхание – ведь впервые архитекторы апокалипсиса, ранее защищенные броней государственных постов, предстали перед судом не как побежденные политики, а как уголовные преступники. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

Нюрнбергский процесс: почему победители выбрали путь закона, а не слепой мести?

До этого дня человечество жило по негласному правилу Вестфальской системы – суверенитет государства является абсолютным, а его лидеры обладают иммунитетом от внешнего преследования. Что правительство делает со своими гражданами или под прикрытием войны, считалось "внутренним делом" или просто жестокой реальностью вооруженного конфликта. Нюрнберг разбил этот щит безнаказанности вдребезги – на скамью подсудимых сели не просто люди, а сама идеология уничтожения, воплощенная в Германе Геринге, Йоахиме фон Риббентропе, Вильгельме Кейтеле и других.

Весной 1945 года, когда масштабы нацистских зверств стали очевидными, первым инстинктом многих политиков была немедленная расправа. Британский премьер Уинстон Черчилль вполне серьезно предлагал расстреливать нацистскую верхушку без суда и следствия, как только их идентифицируют. Однако американский министр обороны Генри Стимсон и судья Верховного суда США Роберт Джексон настояли на ином пути. Они понимали, что казнь без суда превратит нацистов в мучеников, а их преступления со временем обрастут мифами и опровержениями.

Лондонское соглашение от 8 августа 1945 года, учредившее Трибунал, стало беспрецедентным юридическим прорывом. Именно тогда в международное право был введен термин "преступления против человечности". Это означало, что убийства, истребление, порабощение и депортация гражданского населения больше не могли оправдываться "государственной необходимостью".

Главный обвинитель от США Роберт Джексон построил дело не на эмоциональных показаниях жертв, хотя они тоже были, а на педантичной бюрократии самих нацистов – миллионы страниц захваченных немецких документов, приказов, дневников и кинохроник стали той петлей, которую подсудимые сами себе сплели.

Как проходил Нюрнбергский процесс и какими были приговоры: смотрите видео Document_history

Защита пыталась сослаться на принцип nullum crimen sine lege (нет преступления без закона), утверждая, что на момент совершения деяний международного закона, который бы их наказывал, не существовало. Они также прятались за аргументом "мы лишь выполняли приказы". Трибунал категорически отверг эту линию защиты – статья 8 Устава трибунала четко устанавливала, что выполнение преступного приказа не освобождает от личной ответственности.

Как приговоры Нюрнберга 1946 года навсегда изменили архитектуру мировой безопасности?

1 октября 1946 года в зале суда царила мертвая тишина, когда председатель Трибунала, британский лорд-судья Джеффри Лоуренс, зачитывал окончательные решения. 12 подсудимых были приговорены к смертной казни через повешение (среди них Геринг, который впоследствии покончил с собой, Риббентроп, Кейтель, Кальтенбруннер, Розенберг, Франк, Штрейхер, Йодль и заочно Борман). Пожизненное заключение получили 3 (Гесс, Функ, Редер), 4 – длительные сроки (Шпеер, Ширах, Нейрат, Дениц).

Но важнейшим доказательством того, что Нюрнбергский процесс был настоящим судом, а не "правосудием победителей" (kangaroo court), стало оправдание 3 человек – Ялмара Шахта, Франца фон Папена и Ганса Фриче. Судьи тщательно взвешивали доказательства по каждому пункту обвинения (заговор, преступления против мира, военные преступления, преступления против человечности) и признали, что вина этих троих не доказана вне разумного сомнения. Это решение вызвало возмущение во многих странах, но именно оно легитимизировало весь процесс в глазах будущих поколений юристов.

Наследие Нюрнбергских приговоров остается фундаментом современного мироустройства. Принципы Нюрнберга, впоследствии закрепленные Организацией Объединенных Наций, стали основой для Женевских конвенций 1949 года, Конвенции о предотвращении преступления геноцида и, в итоге, Римского статута, который создал постоянный Международный уголовный суд в Гааге.

Кроме того, Нюрнберг доказал фундаментальную истину, которая остается актуальной и спустя восемь десятилетий – ни один диктатор, ни один министр и ни один генерал не могут укрыться от правосудия за фасадом государственного суверенитета. Преступления против человечности не имеют срока давности, а должностной иммунитет теряет силу там, где начинается массовый террор. 1 октября 1946 года мир не просто наказал виновных – он установил новый моральный и юридический компас для всей человеческой цивилизации.