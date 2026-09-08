Однако этот драматический образ является иллюзией – гибель величайшей сокровищницы античности была не внезапной катастрофой, а длительной, мучительной агонией, растянувшейся на века. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

Что такое Александрийская библиотека и что там хранилось?

Александрийская библиотека, основанная в начале III века до нашей эры фараонами из династии Птолемеев, не была библиотекой в современном понимании. Она была частью Мусеона – Храма Муз, который функционировал как античный научно-исследовательский институт. Здесь не было привычных для нас книг в твердом переплете – вместо этого полки (или скорее гнезда) были заполнены сотнями тысяч папирусных свитков.

По оценкам современных ученых, в период наивысшего расцвета библиотека насчитывала от 200 тысяч до полумиллиона свитков (выдающийся ученый Каллимах создал "Пинакес" – первый в мире библиографический каталог, который сам по себе состоял из 120 свитков). Что же было записано на тех хрупких листах?

Да все. От оригинальных трагедий Эсхила, Софокла и Еврипида до медицинских трактатов Герофила, который первым начал изучать анатомию посредством вскрытия. Именно здесь Аристарх Самосский за 18 веков до Коперника обосновал гелиоцентрическую систему мира, а Эратосфен с невероятной точностью вычислил окружность Земли.

Библиотеку пополняли, можно даже сказать, агрессивно и бескомпромиссно. Птолемеи ввели закон, согласно которому каждый корабль, прибывавший в гавань Александрии, подлежал досмотру, и если на борту находили рукописи, их конфисковывали и передавали в Мусейон (владельцам возвращали копии).

Как на самом деле уничтожили Александрийскую библиотеку?

Традиционно вину за уничтожение библиотеки возлагают на Юлия Цезаря. В 48 году до нашей эры во время очередной войны он оказался в осаде и приказал поджечь собственные корабли в гавани Александрии, чтобы те не попали в руки врага. Огонь распространился, и тогда сгорело около 40 000 свитков. Однако на самом деле сгорели портовые склады (apothekai), где хранились копии для экспорта, а не главное здание Мусеона, которое стояло выше, в защищенном квартале Брухейон.

Как погибла знаменитая Александрийская библиотека в Египте: смотрите видео goodlibrary

То есть Александрийская библиотека пережила Цезаря. Спустя несколько десятилетий после "большого пожара" выдающийся географ Страбон посетил Александрию и работал в Мусейоне, пользуясь его архивами. Более того, Марк Антоний впоследствии подарил Клеопатре 200 000 свитков из Пергамской библиотеки, чтобы компенсировать любые потери. Итак, учреждение продолжало существовать – но все же его настигла настоящая гибель.

Исчезновение Александрийской библиотеки – это история не одного поджога, а серии разрушений, умноженных на бюрократическое безразличие и смену эпох. Первый сокрушительный удар по главному зданию нанес император Аврелиан в 272 году – подавляя восстание царицы Зенобии, римские войска буквально сравняли с землей тот самый Брухейон. Вот тогда, скорее всего, и погибла основная часть оригинальной коллекции.

То, что удалось спасти, перенесли в Серапеум – храм бога Сераписа, который служил "дочерней" библиотекой. Но в 391 году, выполняя эдикт императора Феодосия I о запрете языческих культов, толпа христианских фанатиков во главе с епископом Феофилом разгромила Серапеум. Исторические источники того времени уделяют больше внимания уничтожению статуй и идолов, но очевидно, что остатки античных текстов также пострадали.

Есть еще один популярный миф: якобы последние свитки для разжигания городских бань использовали арабы под предводительством халифа Омара в 642 году. Однако эта история является политической пропагандой, придуманной аж в XIII веке, чтобы оправдать уничтожение еретических книг самими же мусульманскими правителями того времени. А к моменту прихода арабов от великой библиотеки уже давно ничего не осталось.

Не стоит забывать и о таком банальном факторе как время. Александрийскую библиотеку незаметно разрушали также смена интеллектуальных приоритетов и сокращение финансирования. В период поздней античности мир переходил от папирусных свитков к пергаментным кодексам (книгам), и переписывание сотен тысяч текстов на новый дорогой материал требовало колоссальных средств, которых у Римской империи, как раз шедшей к упадку, уже не было.

Тексты, которые не успели скопировать, просто рассыпались от влажности средиземноморского климата. Поэтому гибель Александрийской библиотеки – это не столько голливудский блокбастер со взрывами и огнем, сколько трагедия забвения, которая напоминает нам, что знания гибнут не тогда, когда их сжигают, а тогда, когда их перестают лелеять.