Тогда, в мае 1992 года, Крымский полуостров балансировал на тонком лезвии бритвы, за которым проглядывала бездна полномасштабной войны. Геополитическая фантомная боль Москвы из-за "потерянных" территорий едва не привела к реализации в Крыму балканского сценария в миниатюре. 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Мог ли Черноморский флот спровоцировать первую войну между бывшими республиками?

Чтобы понять степень напряженности того мая, стоит вспомнить и геополитическую ситуацию. Вашингтон рассматривал Крым как наиболее вероятную точку вооруженного столкновения между двумя крупнейшими государствами-преемниками СССР, о чем шла речь в рассекреченном документе американской разведки Ukraine: A Nation at Risk от 1994 года. И действительно – там наблюдалась беспрецедентная концентрация военной силы.

Среди прочего, конечно, и Черноморский флот, базировавшийся в Севастополе, стал пороховой бочкой – многие его офицеры, подстрекаемые из Москвы, отказывались приносить присягу на верность Украине. Дальше хуже – 5 мая 1992 года крымский парламент, чувствуя поддержку российских элит, пошел на беспрецедентный шаг и провозгласил "Акт о провозглашении государственной самостоятельности Республики Крым".

Этот шаг был фактически копией сепаратистских движений, которые уже раздирали Югославию – так что балканский сценарий, не сулящий ничего хорошего, реально мог воплотиться в Крыму. Ситуация же еще больше обострилась 21 мая, когда Верховный Совет России официально признал передачу Крыма Украине в 1954 году "не имеющей юридической силы".

Крым является неотъемлемой частью украинского государственного организма, оторвать которую невозможно без разрушения всей архитектуры глобальной безопасности. В те дни западные дипломаты также понимали это и в Киеве, и в Москве – поэтому уже паковали чемоданы, ожидая начала боевых действий. Россия же действительно была готова применить силу, а Черноморский флот мог стать инструментом молниеносной аннексии – еще тогда, за 22 года до печально известной весны 2014 года.

1992 год – первая битва за Крым: смотрите видео historyforadults_ua

Как Киев сумел переиграть Москву без единого выстрела?

Уже в то время критическая уязвимость полуострова была очевидна – Крым был (и остается) пуповиной привязан к материковой Украине. Более 80% пресной воды, львиная доля электроэнергии и все сухопутные логистические артерии шли с севера. И вот Киев использовал этот географический императив как тихое, но непреодолимое оружие.

Вместо того чтобы отправлять на полуостров танки, что неизбежно спровоцировало бы ответную реакцию российской армии и флота, украинское руководство выбрало тактику институционального и экономического сдерживания. Украинский парламент признал крымскую декларацию о независимости неконституционной, дав Симферополю время отступить, и одновременно недвусмысленно намекнув на возможность полной экономической блокады.

Кульминацией этого бескровного противостояния стала встреча в Дагомисе в июне 1992 года. Под колоссальным давлением Запада, панически боявшегося войны между государствами, оба из которых на тот момент еще обладали ядерным оружием, Россия была вынуждена отступить. А соглашение о разделе Черноморского флота стало компромиссом, который позволил и Москве сохранить лицо, и Киеву – территорию.

Сепаратистское движение в Крыму, лишившись немедленной военной поддержки России и осознав угрозу голода и темноты, пошло на спад, согласившись на статус автономии в составе Украины. И, конечно же, "референдум" о независимости полуострова, который пророссийские силы планировали провести 5 июля, так и не состоялся – но, к сожалению, остался в планах Кремля.

Победа Киева в 1992 году была блестящей тактической операцией, которая спасла миллионы жизней и дала молодому государству время на развитие. Однако, как показали последующие десятилетия, Дагомысские соглашения не излечили имперскую болезнь России, а лишь перевели ее в состояние ремиссии. Удержав полуостров без единого выстрела в то время, Украина и свободный мир испытали ложную иллюзию вечного мира, за которую позже пришлось заплатить страшную цену.