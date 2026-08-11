А воспользовался ею Адольф Гитлер, превратив демократический механизм в трамплин к диктатуре. 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Глоток свободы: как появилась Веймарская конституция в Германии?

11 августа 1919 года президент Фридрих Эберт подписал Веймарскую конституцию – документ, ставший юридической основой нового немецкого государства после краха имперского строя. На тот момент это было не просто формальное утверждение текста, а мост между старой Германией, разгромленной в Первой мировой войне, и новой республикой, которая еще не знала, сумеет ли устоять.

Учредительное собрание в Веймаре еще 31 июля одобрило текст большинством в 262 голоса против 75, а 14 августа документ вступил в силу. Эта конституция впервые в немецкой истории закрепила республиканскую модель власти в качестве правовой нормы – та опиралась на парламент, канцлера и президента. Последнего избирали всенародно на 7 лет, и именно он контролировал вооруженные силы и мог распускать рейхстаг.

Веймарская конституция действительно была смелой для своего времени. Она гарантировала индивидуальные права и правовую защиту, а также впервые на общенациональном уровне предоставила право голоса всем мужчинам и женщинам, достигшим 20 лет. Но была одна проблема, которая впоследствии проявилась – текст конституции стремился к балансу, но на практике заложил механизм опасной концентрации власти в руках одного должностного лица. И история сложилась так, что этим лицом стал Адольф Гитлер.

Возвышение Гитлера: почему система оказалась уязвимой?

Веймарская республика начала свое существование в атмосфере тревоги, насилия и политической лихорадки. После войны Германия была опустошена из-за миллионов погибших и раненых, а также экономического истощения. На этом фоне улицы превратились в арену столкновений между правыми и левыми экстремистами. Только в Берлине за 9 дней в марте 1919 года погибли не менее 1200 немцев, и подобное насилие бушевало и в других городах.

Как Адольф Гитлер пришел к власти в Германии, уничтожив Веймарскую республику: смотрите видео imtgsh

В этой атмосфере на поверхность всплыл знаменитый пункт Веймарской конституции о чрезвычайных полномочиях президента – Artikel 48. Он позволял в экстренных обстоятельствах вводить чрезвычайные меры, и именно благодаря таким лазейкам демократическая оболочка впоследствии позволила авторитаризму проникнуть в систему с ключом от дверей.

Нацисты не просто взяли и разрушили республику силой. Они воспользовались ее же институтами, чтобы взять курс на установление авторитарного правления, а конституция оставалась в силе даже тогда, когда демократическая система уже разлагалась изнутри.

В сентябре 1919 года Адольф Гитлер посетил заседание Немецкой рабочей партии в Мюнхене, а вскоре присоединился к ней и начал быстро играть там ведущую роль. В 1920 году партия сменила название на Национал-социалистическую немецкую рабочую партию. Ее идеология была расистской и антисемитской, а политическая цель – победить на выборах, а затем уничтожить демократические рамки, в которых выборы имели смысл.

В итоге Веймарская республика после 12 лет существования в условиях демократии исчезла в январе 1933 года, когда нацисты пришли к власти, причем совершенно легальным путем – через выборы, а вскоре установили диктатуру. После поджога Рейхстага в феврале Гитлер убедил президента Гинденбурга применить Artikel 48 и подписать чрезвычайный декрет, полностью отменивший основные гражданские права и свободы.

Дальше дело оставалось лишь за "мелочью". Запугав и блокировав оппозицию, нацисты конституционным большинством в две трети голосов приняли закон, который официально передал право издавать законы непосредственно правительству Гитлера в обход парламента и президента. Так и произошел юридический демонтаж самой демократии в Германии, и на горизонте появился жуткий призрак Третьего Рейха.