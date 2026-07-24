Это было соглашение Сайкса-Пико – одна из тех бумажных конструкций, которые впоследствии формируют реальную геополитическую трещину или даже закладывают в нее взрывчатку. Но мало кто знает, что к этому соглашению причастна и большевистская Россия, поэтому 24 Канал расскажет обо всем подробнее.

Тайный рисунок на карте: как формировались границы Ближнего Востока?

Эта история не о горячей войне, хотя из нее, из Первой мировой, и вытекает – она о холодном кабинетном расчете. В мае 1916 года британский дипломат Марк Сайкс и французский Франсуа Жорж-Пико заключили тайное соглашение о разделе сфер влияния на землях Османской империи, которая в Великой войне оказалась на стороне проигравших.

Документ, известный как соглашение Сайкса-Пико, предусматривал, что Франция получает контроль или преобладающее влияние в районах современной Сирии, Ливана и части северной Месопотамии, а Великобритания – в районах, которые впоследствии стали Ираком, Иорданией и Палестиной. Это еще не было окончательным очертанием будущих государств, но уже являлось одним из самых влиятельных эскизов в новейшей истории региона.

Великобритания и Франция действовали из чисто имперских интересов. Франция хотела закрепиться на восточном побережье Средиземного моря и контролировать важные маршруты и торговые узлы. Великобритания стремилась обезопасить путь в Индию, укрепить позиции в Персидском заливе и держать под контролем территории, которые могли иметь стратегическое значение после войны.

В рамках логики колониального менеджмента народы, племена, языки, религии и местная история не принимались во внимание. Именно поэтому сегодня соглашение Сайкса-Пико часто упоминают не столько как дипломатический документ, сколько как моральный символ имперского превосходства.

После войны карту Ближнего Востока перекраивали уже в рамках мандатной системы Лиги Наций, с учетом других договоренностей, в частности Бальфурской декларации 1917 года, конференции в Сан-Ремо 1920 года и последующих международных решений. То есть не одна тайная линия создала весь современный регион. Но соглашение Сайкса-Пико стало одним из символов того, как большие державы вершили судьбы народов без их участия.

Кто такой Майк Сайкс – человек, который "изобрел Ближний Восток": смотрите видео igor.nahiba

Какую роль в истории соглашения Сайкса-Пико сыграл Ленин со своими большевиками?

Одной из этих больших держав могла стать, что интересно, Российская империя. Дело в том, что по замыслу соглашение Сайкса-Пико фактически было трехсторонним – царский режим его одобрил, а в обмен на это и участие в войне ему пообещали турецкие проливы Босфор и Дарданеллы, а также Западную Армению. Но история сделала резкий поворот – эта империя превратилась в монстра другого рода.

После революции 1917 года большевики во главе с Владимиром Лениным вышли из войны (по Брест-Литовскому миру марта 1918 года), а вместе с этим и решили, что они лучше всех – и опубликовали секретный текст соглашения Сайкса-Пико. Разумеется, тем самым опозорив Лондон и Париж по крайней мере перед арабским миром.

Дело в том, что в это время шла переписка европейцев с шерифом Мекки Хусейном ибн Али – ему обещали поддержку арабского восстания против Османской империи. Для многих арабских деятелей это казалось путем к независимости. Но тайное соглашение Сайкса-Пико показало, что за кулисами союзники уже делили регион на зоны влияния. Это несоответствие между обещанием и реальностью стало источником длительного недоверия к внешним игрокам на Ближнем Востоке.

А для России самым ярким следствием этого стало то, что в 1920 году в Сан-Ремо ее полностью исключили из раздела добычи, а ранее запланированную долю, как и остальные границы, европейцы просто были вынуждены перекроить заново. Какой урок извлекли из этого сами большевики? Судя по последующим событиям, таким как появление столь же циничного по содержанию пакта Молотова-Риббентропа перед Второй мировой войной, – никакой.

Чуть более широкий контекст – почему Ближний Восток постоянно воюет: смотрите видео ce_bulo

Почему часто говорят, что границы Ближнего Востока рисовали карандашом и линейкой?

Существует такой устоявшийся образ, который любят повторять в публицистике, будто границы Ближнего Востока – почти прямые, потому что грубо проведены по карте карандашом и линейкой. На самом деле в этом образе есть доля правды, но он не отражает всей сложности. Некоторые границы действительно искусственные и геометрические, особенно там, где они пересекают пустынные или малонаселенные территории. Но значительная часть современных границ формировалась постепенно – через мандаты, соглашения, войны, локальные компромиссы, колониальную администрацию, восстания и более поздние государственные проекты.

Именно поэтому нельзя сводить весь современный Ближний Восток к одной тайной карте 1916 года или какой-либо другой. Однако символическая сила соглашения Сайкса-Пико от этого понимания не ослабевает. Многие люди в регионе воспринимают нынешние границы как следствие внешнего навязывания, а не как органичный результат местной политической эволюции, и испытывают настоящую историческую обиду.

Это не означает, что все современные войны в регионе прямо и механически "порождены" соглашением Сайкса-Пико. Но факт, что именно после имперского передела османского наследия на Ближнем Востоке начали накапливаться проблемы легитимности границ, доверия к большим державам и баланса между общинами. Это бремя впоследствии легло и на арабо-израильский конфликт, и на борьбу за контроль над Сирией и Ираком, и на противоречивые проекты государственного строительства в Леванте и Месопотамии.

Даже маргинальные радикальные группировки использовали риторику "покончим с Сайкс-Пико", чтобы показать, что воюют не только с конкретными государствами, но и с самой архитектурной концепцией региона, созданной европейскими империями. Но здесь важно понимать, что разрушение государств и границ в XXI веке обусловлено не только наследием Первой мировой или Второй, но и местным авторитаризмом, гражданскими войнами, взаимными интервенциями, экономическими кризисами и внутренними социальными расколами.