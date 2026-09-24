Современники же, выйдя на улицы Лондона, Парижа или Флоренции XIV века, ощутили бы лишь привычную и невероятно плотную, почти осязаемую стену запахов. Впрочем, картина тогдашней повседневной жизни гораздо сложнее, лишена дешевой романтики, но от этого еще более увлекательна, и 24 Канал расскажет о ней чуть подробнее.

Почему улицы средневековых городов заставляли таить дыхание и мылись ли люди?

Главным источником зловония в средневековом городе были не люди, как принято считать, а промышленность того времени. Наибольшим ужасом для обоняния были районы, где работали кожевники – мастера, выделывавшие кожу. Для размягчения шкур животных они использовали смесь из собачьих фекалий, мочи и гниющего мозга животных. А сам процесс длился неделями, да еще и в открытых чанах.

Добавьте к этому мясников, которые, несмотря на строгие городские ордонансы, часто сбрасывали потроха, кровь и кости прямо в открытые сточные канавы или реки. Например, в Лондоне XIV века профессия гонгфермера (чистильщика выгребных ям) была одной из самых высокооплачиваемых, ведь эти люди работали ночью, вывозя тонны человеческих отходов за пределы городских стен.

Однако миф о том, что средневековый человек мылся дважды в жизни, является абсолютной выдумкой викторианской эпохи. На самом деле тогдашние люди регулярно умывали лицо и мыли руки перед едой – это было не просто правилом этикета, а жизненной необходимостью, ведь ели в основном именно руками.

В больших городах процветали общественные бани (stews). Скажем, в Париже XIII века их было более 30. При этом активно использовали мыло, которое изготавливали из животного жира и древесной золы – и хотя оно было грубым, со своей задачей справлялось прекрасно.

Упадок культуры купания произошел значительно позже, в XVI веке. Тогда врачи эпохи Возрождения ошибочно решили, что горячая вода открывает поры для проникновения миазмов чумы и сифилиса.

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Действительно ли специи маскировали вкус тухлого мяса, а воду заменяли элем?

Один из самых стойких исторических мифов гласит, что средневековые повара щедро сыпали перец и гвоздику, чтобы замаскировать зловоние гнилого мяса – но это абсолютный нонсенс. Специи, которые везли по Шелковому пути, стоили астрономических денег (фунт шафрана мог равняться цене лошади). Человек, у которого были деньги на импортную корицу или мускатный орех, и так гарантированно мог позволить себе самую свежую оленину, говядину или фазана.

Собственно, специи использовали как признак высокого социального статуса – а еще, согласно тогдашней гуморальной медицине (учению о темпераментах), чтобы "сбалансировать" свойства продуктов. И вот вопрос – что же ело большинство? Основой рациона европейского крестьянина был потаж (pottage) – густой и долго вареный суп из овса, гороха, фасоли и сезонных овощей (капусты, лука-порея).

Мясо, преимущественно соленая или копченая свинина, появлялось на столе бедняков редко. Интересной деталью быта был хлеб – зажиточные люди использовали тренчеры, то есть толстые ломтики черствого грубого хлеба, которые служили тарелками для мяса и соусов. После трапезы эти пропитанные жиром куски часто не ели, а отдавали слугам или раздавали нищим.

Еще одно распространенное заблуждение касается питья. Часто можно услышать, что из-за загрязненности воды люди пили только пиво и эль – на самом же деле они прекрасно понимали разницу между грязной водой из городской канавы и чистой родниковой, и воду пили регулярно. Однако слабый эль (с содержанием алкоголя 1 или 2%) действительно был массовым напитком – только причина заключалась не в токсичности воды, а в калорийности. Для крестьянина, работавшего в поле от рассвета до рассвета, эль был жидким хлебом, источником углеводов и энергии, необходимой для выживания.

Биоархеологический анализ останков с лондонских кладбищ времен Черной смерти раскрывает еще один неожиданный факт – зубы средневековых людей были значительно здоровее, чем у их потомков в XIX веке. Дело в том, что из-за отсутствия рафинированного сахара кариес случался реже. С другой стороны, зубы были сильно стерты из-за попадания каменной пыли от жерновов в муку.

В общем, Средневековье не нуждается в романтизации, чтобы быть интересным. Его настоящая история – это рассказ о невероятной выносливости, изобретательности и глубокой связи человека с материальным миром, которую мы сегодня едва ли можем себе представить.