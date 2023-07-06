Хочеться більше конкретики: які 2 ключові очікування України від саміту НАТО
Від саміту НАТО, який відбудеться у Вільнюсі 11 – 12 липня, Україна очікує певні кроки щодо посилення військової допомоги. Водночас й Збройні Сили України мають показати певні результати свого контрнаступу.
Про це 24 Каналу розповів ексрадник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов. Він також наголосив на 2 важливих очікуваннях нашої країни від зустрічі країн-членів Альянсу.
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На думку Смірнова, Україні є що показати на саміті: маємо успіхи на фронті про, які вже відомо, але й ті, про які ще не повідомлено. Проте ми почуємо про них згодом.
"Є певні позиції на ділянках фронту, де потрібно закріпитися ЗСУ. І про це говорив Президент України, коли наголошував, що українські сили хочуть показати певні результати та представити їх на саміті НАТО", – зазначив ексрадник глави МВС України.
Потрібна військова підтримка
Також ми очікуємо від саміту Альянсу отримання нового пакету озброєння для України. Зокрема хочемо почути більш ствердну риторику щодо надання нам винищувачів F-16.
Зараз все більше ведеться дискусій і про це також зазначив генерал Валерій Залужний: ніхто б на Заході не пішов вперед на фронті без підтримки авіації. Хоча Сили оборони все одно просуваються і будуть це робити. Але нам потрібна ця підтримка, і вона б нас дуже підсилила,
– зазначив він.
Також нам дуже потрібні ракети дальнього радіуса дії, і ми можемо почути на саміті про надання їх Україні.
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Чекаємо на гарантії
Крім того, Україна чекає на рішення щодо її вступу в НАТО. Зараз вже велика кількість країн-членів Альянсу підтримали вступ України до цієї організації.
І це один з важливих маркерів до подальших наших безпекових гарантій. Про це постійно повторює Володимир Зеленський та наші дипломати. Тому ми б хотіли почути про подальші кроки у цьому напрямку.
Ми вже понад 10 років чуємо заяви типу "двері НАТО завжди для нас відкриті" чи "з радістю будемо чекати Україну в Альянсі", а хочеться почути більше конкретики щодо перспектив вступу нашої держави в НАТО. Можливо з певними термінами, з резолюціями,
– підкреслив Ростислав Смирнов.
Війна рано чи пізно закінчиться. Але вона може повторитись знову за певну кількість років. Тому безпекові гарантії Україні є вкрай необхідними в майбутній перспективі.Важливо! Радник голови ОПУ Михайло Подоляк наголосив на ключових цілях України на саміті НАТО, який відбудеться у Вільнюсі: більш тісна інтеграція з Альянсом, пріоритизація постачання зброї України та конкретна дорога до НАТО з погляду календарного плану.
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- Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що на саміті члени Альянсу нададуть сильний сигнал Україні щодо її подальшої твердої підтримки.
- Проте питання щодо точної дати вступу України до НАТО залишається відкритим. Наразі це не можливо поки триває війна Росії проти України. Тому надважливе завдання для Альянсу – підтримка України на шляху до її перемоги у війні.
- Також саміт НАТО відвідає президент США Джозеф Байден. Він прибуде до Вільнюсу в рамках свого європейського турне. Також він приїде до Великої Британії, де проведе зустрічі з королем Чарльзом III та прем'єр-міністром Ріші Сунаком. І прибуде до Фінляндії, де у Гельсінкі візьме участь в американо-нордичному саміті лідерів.
- Раніше Байден підтримав ідею спрощення процесу вступу України до НАТО. Мовиться про скасування Плану дій щодо членства в Альянсі (ПДЧ) для Києва. Однак про конкретні терміни вступу України до НАТО після її перемоги у війні з Росією Байден не озвучив.