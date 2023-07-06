Хочеться більше конкретики: які 2 ключові очікування України від саміту НАТО

Від саміту НАТО, який відбудеться у Вільнюсі 11 – 12 липня, Україна очікує певні кроки щодо посилення військової допомоги. Водночас й Збройні Сили України мають показати певні результати свого контрнаступу.

Про це 24 Каналу розповів ексрадник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов. Він також наголосив на 2 важливих очікуваннях нашої країни від зустрічі країн-членів Альянсу.

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На думку Смірнова, Україні є що показати на саміті: маємо успіхи на фронті про, які вже відомо, але й ті, про які ще не повідомлено. Проте ми почуємо про них згодом.

"Є певні позиції на ділянках фронту, де потрібно закріпитися ЗСУ. І про це говорив Президент України, коли наголошував, що українські сили хочуть показати певні результати та представити їх на саміті НАТО", – зазначив ексрадник глави МВС України.

Потрібна військова підтримка

Також ми очікуємо від саміту Альянсу отримання нового пакету озброєння для України. Зокрема хочемо почути більш ствердну риторику щодо надання нам винищувачів F-16.

Зараз все більше ведеться дискусій і про це також зазначив генерал Валерій Залужний: ніхто б на Заході не пішов вперед на фронті без підтримки авіації. Хоча Сили оборони все одно просуваються і будуть це робити. Але нам потрібна ця підтримка, і вона б нас дуже підсилила,

– зазначив він.

Також нам дуже потрібні ракети дальнього радіуса дії, і ми можемо почути на саміті про надання їх Україні.

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Чекаємо на гарантії

Крім того, Україна чекає на рішення щодо її вступу в НАТО. Зараз вже велика кількість країн-членів Альянсу підтримали вступ України до цієї організації.

І це один з важливих маркерів до подальших наших безпекових гарантій. Про це постійно повторює Володимир Зеленський та наші дипломати. Тому ми б хотіли почути про подальші кроки у цьому напрямку.

Ми вже понад 10 років чуємо заяви типу "двері НАТО завжди для нас відкриті" чи "з радістю будемо чекати Україну в Альянсі", а хочеться почути більше конкретики щодо перспектив вступу нашої держави в НАТО. Можливо з певними термінами, з резолюціями,

– підкреслив Ростислав Смирнов.

Війна рано чи пізно закінчиться. Але вона може повторитись знову за певну кількість років. Тому безпекові гарантії Україні є вкрай необхідними в майбутній перспективі.

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Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що на саміті члени Альянсу нададуть сильний сигнал Україні щодо її подальшої твердої підтримки.

Проте питання щодо точної дати вступу України до НАТО залишається відкритим. Наразі це не можливо поки триває війна Росії проти України. Тому надважливе завдання для Альянсу – підтримка України на шляху до її перемоги у війні.

Також саміт НАТО відвідає президент США Джозеф Байден. Він прибуде до Вільнюсу в рамках свого європейського турне. Також він приїде до Великої Британії, де проведе зустрічі з королем Чарльзом III та прем'єр-міністром Ріші Сунаком. І прибуде до Фінляндії, де у Гельсінкі візьме участь в американо-нордичному саміті лідерів.

Раніше Байден підтримав ідею спрощення процесу вступу України до НАТО. Мовиться про скасування Плану дій щодо членства в Альянсі (ПДЧ) для Києва. Однак про конкретні терміни вступу України до НАТО після її перемоги у війні з Росією Байден не озвучив.