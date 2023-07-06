Хочется больше конкретики: какие 2 ключевых ожидания Украины от саммита НАТО

От саммита НАТО, который состоится в Вильнюсе 11-12 июля, Украина ожидает определенных шагов по усилению военной помощи. В то же время, и Вооруженные Силы Украины должны показать определенные результаты своего контрнаступления.

Об этом 24 Каналу рассказал экссоветник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов. Он также отметил 2 важных ожидания нашей страны от встречи стран-членов Альянса.

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По мнению Смирнова, Украине есть что показать на саммите: имеем успехи на фронте, о которых уже известно, а также те, о которых еще не сообщено. Однако мы услышим о них со временем.

"Есть определенные позиции на участках фронта, где нужно закрепиться ЗСУ. И об этом говорил Президент Украины, когда отмечал, что украинские силы хотят показать определенные результаты и представить их на саммите НАТО", – отметил экссоветник главы МВД Украины.

Нужна военная поддержка

Также мы ожидаем от саммита Альянса получения нового пакета вооружения для Украины. В частности, хотим услышать более утвердительную риторику относительно предоставления нам истребителей F-16.

Сейчас все больше ведется дискуссий и об этом также отметил генерал Валерий Залужный: никто на Западе не пошел бы вперед на фронте без поддержки авиации. Хотя Силы обороны все равно продвигаются и будут это делать. Но нам нужна эта поддержка, и она бы нас очень усилила,

– отметил он.

Также нам очень нужны ракеты дальнего радиуса действия, и мы можем услышать на саммите о предоставлении их Украине.

Какие шаги можно ожидать от НАТО во время саммита в Вильнюсе: смотрите видео

Ждем гарантии

Кроме того, Украина ожидает решения о ее вступлении в НАТО. Сейчас уже большое количество стран-членов Альянса поддержали вступление Украины в эту организацию.

И это один из важных маркеров для дальнейших наших гарантий безопасности. Об этом постоянно повторяет Владимир Зеленский и наши дипломаты. Поэтому мы хотели бы услышать о дальнейших шагах в этом направлении.

Мы уже более 10 лет слышим заявления типа "двери НАТО всегда для нас открыты" или "с радостью будем ждать Украину в Альянсе", а хочется услышать больше конкретики о перспективах вступления нашего государства в НАТО. Возможно с определенными сроками, с резолюциями,

– подчеркнул Ростислав Смирнов.

Война рано или поздно окончится. Но она может повториться снова через несколько лет. Поэтому гарантии безопасности Украины крайне необходимы в будущей перспективе.

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что на саммите члены Альянса предоставят сильный сигнал Украине относительно ее дальнейшей твердой поддержки.

Однако вопрос о точной дате вступления Украины в НАТО остается открытым. Это невозможно, пока идет война России против Украины. Поэтому важнейшая задача для Альянса – поддержка Украины на пути к ее победе в войне.

Также саммит НАТО посетит президент США Джозеф Байден. Он прибудет в Вильнюс в рамках своего европейского турне. Также он приедет Великобританию, где проведет встречи с королем Чарльзом III и премьер-министром Риши Сунаком. И прибудет в Финляндию, где в Хельсинки примет участие в американо-нордическом саммите лидеров.

Ранее Байден поддержал идею упрощение процесса вступления Украины в НАТО. Речь идет об отмене Плана действий по членству в Альянсе (ПДЧ) для Киева. Однако о конкретных сроках вступления Украины в НАТО после победы в войне с Россией Байден не озвучил.