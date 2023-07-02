Сейчас в графике Байдена указаны поездки в три европейских страны. Свой вояж американский президент начнет 9 июля.

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Байден едет в турне по Европе

Одной из главных поездок американского президента, безусловно, является саммит НАТО в Вильнюсе. Для этого Байден уже 11-12 июля отправляется в Литву, где и будет проходить встреча Альянса.

Президент отправится в Вильнюс для участия в 74 саммите НАТО,

– заявили в Белом Доме.

Однако перед саммитом НАТО Байден посетит еще Великобританию, где 9 – 10 июня встретится с королем Чарльзом III и премьер-министром страны Риши Сунаком. Основной темой встречи станет укрепление отношений между странами и обсуждение дальнейшего сотрудничества.

После саммита в Вильнюсе президент Соединенных Штатов 13 июля посетит столицу Финляндии Хельсинки для участия в американо-нордическом саммите лидеров. В Белом Доме пообещали, что детали этой поездки сообщат впоследствии.

Президент США хочет в последующие месяцы встретиться с главой Китая