Сейчас в графике Байдена указаны поездки в три европейских страны. Свой вояж американский президент начнет 9 июля.
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Байден едет в турне по Европе
Одной из главных поездок американского президента, безусловно, является саммит НАТО в Вильнюсе. Для этого Байден уже 11-12 июля отправляется в Литву, где и будет проходить встреча Альянса.
Президент отправится в Вильнюс для участия в 74 саммите НАТО,
– заявили в Белом Доме.
Однако перед саммитом НАТО Байден посетит еще Великобританию, где 9 – 10 июня встретится с королем Чарльзом III и премьер-министром страны Риши Сунаком. Основной темой встречи станет укрепление отношений между странами и обсуждение дальнейшего сотрудничества.
После саммита в Вильнюсе президент Соединенных Штатов 13 июля посетит столицу Финляндии Хельсинки для участия в американо-нордическом саммите лидеров. В Белом Доме пообещали, что детали этой поездки сообщат впоследствии.
Президент США хочет в последующие месяцы встретиться с главой Китая
- Джозеф Байден 18 июня заявил, что надеется на встречу со своим китайским коллегой Си Цзиньпинем уже в течение нескольких месяцев. По его словам, эта встреча не может произойти раньше, поскольку Китай испытывает "свои законные трудности".
- Если эта встреча все же состоится, то это для американского и китайского руководителей она станет второй менее чем за 1 год. В последний раз они виделись и разговаривали в пределах саммита G20 в Индонезии в ноябре 2022 года.
- В июне в Китай прибыл с официальным визитом госсекретарь США Энтони Блинкен. По предварительным данным, он договаривался о предстоящей встрече Байдена и Си Цзиньпина, а также обсуждали китайский мирный план по урегулированию войны России против Украины.