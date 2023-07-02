Наразі у графіку Байдена зазначені поїздки до 3 європейських країн. Свій вояж американський президент розпочне 9 липня.
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Байден їде у турне Європою
Однією з головних поїздок американського президента, безумовно, є саміт НАТО у Вільнюсі. Для цього Байден уже 11 – 12 липня вирушає у Литву, де і проходитиме зустріч Альянсу.
Президент вирушить до Вільнюса для участі у 74 саміті НАТО,
– заявили у Білому Домі.
Однак перед самітом НАТО Байден завітає ще до Великої Британії, де 9 – 10 червня зустрінеться з королем Чарльзом III та прем'єр-міністром країни Ріші Сунаком. Основною темою зустрічі буде зміцнення відносин між країнами та обговорення подальшої співпраці.
Після саміту у Вільнюсі президент Сполучених Штатів 13 липня відвідає столицю Фінляндії Гельсінкі для участі в американо-нордичному саміті лідерів. У Білому Домі пообіцяли, що деталі цієї поїздки повідомлять згодом.
Президент США хоче в наступні місяці зустрітися з очільником Китаю
- Джозеф Байден 18 червня заявив, що сподівається на зустріч зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпінем уже впродовж наступних кількох місяців. За його словами, ця зустріч не може статися раніше, оскільки Китай має "свої законні труднощі".
- Якщо ця зустріч все ж відбудеться, то це для американського та китайського очільників вона стане другою за менш ніж 1 рік. Востаннє вони бачилися та розмовляли у межах саміту G20 в Індонезії у листопаді 2022.
- У червні до Китаю прибув з офіційним візитом держсекретар США Ентоні Блінкен. За попередніми даними, він домовлявся про майбутню зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна, а також обговорювали китайський "мирний план" щодо врегулювання війни Росії проти України.