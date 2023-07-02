Наразі у графіку Байдена зазначені поїздки до 3 європейських країн. Свій вояж американський президент розпочне 9 липня.

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Байден їде у турне Європою

Однією з головних поїздок американського президента, безумовно, є саміт НАТО у Вільнюсі. Для цього Байден уже 11 – 12 липня вирушає у Литву, де і проходитиме зустріч Альянсу.

Президент вирушить до Вільнюса для участі у 74 саміті НАТО,

– заявили у Білому Домі.

Однак перед самітом НАТО Байден завітає ще до Великої Британії, де 9 – 10 червня зустрінеться з королем Чарльзом III та прем'єр-міністром країни Ріші Сунаком. Основною темою зустрічі буде зміцнення відносин між країнами та обговорення подальшої співпраці.

Після саміту у Вільнюсі президент Сполучених Штатів 13 липня відвідає столицю Фінляндії Гельсінкі для участі в американо-нордичному саміті лідерів. У Білому Домі пообіцяли, що деталі цієї поїздки повідомлять згодом.

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