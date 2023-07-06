Про це 24 Каналу розповів ексрадник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов. Він також наголосив на 2 важливих очікуваннях нашої країни від зустрічі країн-членів Альянсу.

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На думку Смірнова, Україні є що показати на саміті: маємо успіхи на фронті про, які вже відомо, але й ті, про які ще не повідомлено. Проте ми почуємо про них згодом.

"Є певні позиції на ділянках фронту, де потрібно закріпитися ЗСУ. І про це говорив Президент України, коли наголошував, що українські сили хочуть показати певні результати та представити їх на саміті НАТО", – зазначив ексрадник глави МВС України.

Потрібна військова підтримка

Також ми очікуємо від саміту Альянсу отримання нового пакету озброєння для України. Зокрема хочемо почути більш ствердну риторику щодо надання нам винищувачів F-16.

Зараз все більше ведеться дискусій і про це також зазначив генерал Валерій Залужний: ніхто б на Заході не пішов вперед на фронті без підтримки авіації. Хоча Сили оборони все одно просуваються і будуть це робити. Але нам потрібна ця підтримка, і вона б нас дуже підсилила,

– зазначив він.

Також нам дуже потрібні ракети дальнього радіуса дії, і ми можемо почути на саміті про надання їх Україні.

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Чекаємо на гарантії

Крім того, Україна чекає на рішення щодо її вступу в НАТО. Зараз вже велика кількість країн-членів Альянсу підтримали вступ України до цієї організації.

І це один з важливих маркерів до подальших наших безпекових гарантій. Про це постійно повторює Володимир Зеленський та наші дипломати. Тому ми б хотіли почути про подальші кроки у цьому напрямку.

Ми вже понад 10 років чуємо заяви типу "двері НАТО завжди для нас відкриті" чи "з радістю будемо чекати Україну в Альянсі", а хочеться почути більше конкретики щодо перспектив вступу нашої держави в НАТО. Можливо з певними термінами, з резолюціями,

– підкреслив Ростислав Смирнов.

Війна рано чи пізно закінчиться. Але вона може повторитись знову за певну кількість років. Тому безпекові гарантії Україні є вкрай необхідними в майбутній перспективі.

Важливо! Радник голови ОПУ Михайло Подоляк наголосив на ключових цілях України на саміті НАТО, який відбудеться у Вільнюсі: більш тісна інтеграція з Альянсом, пріоритизація постачання зброї України та конкретна дорога до НАТО з погляду календарного плану.

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