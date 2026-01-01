Окупанти заявили про "атаку" на кафе й готель у Хорлах, ЗСУ заперечили: де розташоване село
- Російська окупаційна влада звинуватила Україну в ударі по кафе та готелю в селі Хорли, але Генштаб ЗСУ спростував ці заяви.
- Село Хорли, відоме як "Маленький Крим", перебуває під тимчасовим контролем окупантів з 24 лютого 2022 року.
Російська окупаційна влада звинуватила Україну в "ударі" по Хорлах у Херсонській області. Генштаб ЗСУ спростував заяви росіян, наголошуючи, що Сили оборони атакують лише об'єкти військової інфраструктури. Тож інформація про обстріл кафе та готелю на Херсонщині не відповідає дійсності.
Інформацію про село Хорли, що нині перебуває під тимчасовим контролем загарбників, та його розташування зібрав 24 Канал.
Що відомо про село Хорли?
Хорли – курортне село в Каланчацькій громаді Скадовського району Херсонської області. Розташоване на півострові Гіркий Кут, що омивається Чорним морем і за формою нагадує Крим (через це його часто називають "Маленьким Кримом"). Відстань до Каланчака – 22 кілометри, до залізничної станції Каланчак – 27 кілометрів. У селі є морський порт.
Площа населеного пункту становить близько 8 квадратних кілометрів. З 24 лютого 2022 року село тимчасово окуповане російськими військами.
Де розташоване село Хорли: дивіться на карті
Окупаційна адміністрація Херсонської області 1 січня заявила, що в новорічну ніч українські дрони нібито атакували кафе та готель у Хорлах трьома безпілотниками. За їхніми даними, загинули 24 людини, понад 50 отримали поранення. Колаборант Володимир Сальдо стверджував, що удар буцімто припав "під бій курантів" по місцю, де мирні жителі святкували Новий рік.
Представник ЗСУ Дмитро Лиховій назвав ці заяви черговою частиною російської пропаганди та свідомої дезінформації, якою країна-агресор неодноразово намагається маніпулювати громадською думкою.
Зазначимо, напередодні стало відомо, що неподалік Хорлів двоє російських контрактників із Новоархангельська втопилися під час тренувань. Військовослужбовці прослужили в окупаційних військах лише близько місяця. Командування намагалося приховати інцидент.
Останні новини з Херсона й області
Хакерська група "256 КіберШтурмова дивізія" передала редакції 24 Каналу перехоплений бойовий наказ російських військ, який свідчить про підготовку до систематичного вчинення воєнних злочинів у Херсоні.
Зміст листування офіцера ворожої армії вказує на наміри Кремля не тільки повністю зруйнувати велике місто, перетворивши його на випалену територію, але й спровокувати масштабну екологічну катастрофу. Наслідки цього можуть торкнутися Туреччини, Румунії та Болгарії.
Тим часом 28 грудня російські війська завдали ударів по Херсону з реактивних систем залпового вогню, внаслідок чого в частині міста виникли перебої з електропостачанням. Обстріл призвів до поранення 75-річної місцевої мешканки, спалахнули пожежі в кількох житлових будинках, а також було пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури.
У різдвяний день, 25 грудня, окупанти здійснили масований обстріл Херсона. Під вогонь потрапив центральний міський ринок, де в той час люди закуповувалися до свят. Атака забрала життя 47-річного чоловіка.