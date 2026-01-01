Окупанти заявили про "атаку" на кафе й готель у Хорлах, ЗСУ заперечили: де розташоване село

Російська окупаційна влада звинуватила Україну в "ударі" по Хорлах у Херсонській області. Генштаб ЗСУ спростував заяви росіян, наголошуючи, що Сили оборони атакують лише об'єкти військової інфраструктури. Тож інформація про обстріл кафе та готелю на Херсонщині не відповідає дійсності.

Інформацію про село Хорли, що нині перебуває під тимчасовим контролем загарбників, та його розташування зібрав 24 Канал.

Що відомо про село Хорли?

Хорли – курортне село в Каланчацькій громаді Скадовського району Херсонської області. Розташоване на півострові Гіркий Кут, що омивається Чорним морем і за формою нагадує Крим (через це його часто називають "Маленьким Кримом"). Відстань до Каланчака – 22 кілометри, до залізничної станції Каланчак – 27 кілометрів. У селі є морський порт.

Площа населеного пункту становить близько 8 квадратних кілометрів. З 24 лютого 2022 року село тимчасово окуповане російськими військами.

Де розташоване село Хорли: дивіться на карті

Окупаційна адміністрація Херсонської області 1 січня заявила, що в новорічну ніч українські дрони нібито атакували кафе та готель у Хорлах трьома безпілотниками. За їхніми даними, загинули 24 людини, понад 50 отримали поранення. Колаборант Володимир Сальдо стверджував, що удар буцімто припав "під бій курантів" по місцю, де мирні жителі святкували Новий рік.

Представник ЗСУ Дмитро Лиховій назвав ці заяви черговою частиною російської пропаганди та свідомої дезінформації, якою країна-агресор неодноразово намагається маніпулювати громадською думкою.

Зазначимо, напередодні стало відомо, що неподалік Хорлів двоє російських контрактників із Новоархангельська втопилися під час тренувань. Військовослужбовці прослужили в окупаційних військах лише близько місяця. Командування намагалося приховати інцидент.

