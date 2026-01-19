Не з вікон і не з дверей: звідки насправді йдуть протяги
- Основними джерелами протягів у квартирах є електричні розетки та вимикачі, особливо в панельних і старих будинках, через їхнє розташування в наскрізних отворах і з'єднання з пустотами в стінах.
- Тепловтрати також можуть відбуватися через стики підлоги та стін, приховані плінтусами, де через технологічні зазори та мікротріщини холодне повітря потрапляє в кімнату.
Коли восени чи взимку по ногах тягне холодом, більшість людей одразу грішить на вікна або вхідні двері. Це здається логічним – саме вони асоціюються з тепловтратами. Проте, як пояснює інженер-будівельник, справжні джерела протягів часто ховаються зовсім в інших місцях, і про них майже ніхто не думає.
Звідки насправді йдуть протяги – розкаже 24 Канал з посиланням на Homes and Gardens.
Де можуть бути протяги?
Найбільш недооцінене джерело холоду у квартирах – електричні розетки та вимикачі. Особливо це актуально для панельних і старих багатоквартирних будинків. Проблема в тому, що підрозетники нерідко:
- встановлені в наскрізні отвори;
- з'єднані з порожнинами в стінах;
- виходять у підвал, міжповерховий простір або горище.
Через різницю тиску виникає ефект тяги, і холодне повітря буквально виштовхується в кімнату. Видання The Sun каже, що перевірити це легко: достатньо піднести до розетки сірник або тонкий папірець. Якщо полум'я або смужка рухається – проблема знайдена.
Рішення: встановлення герметичних підрозетників та професійна ізоляція порожнин негорючими матеріалами.
Тепло може тікати через розетки / Фото Unsplash
Куди ще може тікати тепло?
Ще одна неочевидна зона втрат тепла – стик підлоги та стіни, прихований плінтусами. Під підлогою завжди є технологічні зазори, і якщо:
- підлога дерев'яна,
- укладання виконане з порушеннями;
- є мікротріщини в перекриттях або панелях, ці щілини перетворюються на канали для холодного повітря.
Найчастіше це відчувається у кутах кімнат.
Рішення: просте "підтягування" плінтуса не допоможе – необхідно герметизувати сам стик під ним.
Яка мала деталь допоможе ефективно обігріти квартиру?
- У мережі активно шириться корисний лайфхак для збереження тепла взимку – нагрівання цегли, яка потім віддає тепло в кімнаті, працюючи як примітивний "акумулятор".
- Для ефективного обігріву оселі рекомендується використовувати м'які текстури, товсті штори, тепле освітлення та правильно розташовувати меблі.