19 січня, 22:13
Не з вікон і не з дверей: звідки насправді йдуть протяги

Альона Гогунська
Основні тези
  • Основними джерелами протягів у квартирах є електричні розетки та вимикачі, особливо в панельних і старих будинках, через їхнє розташування в наскрізних отворах і з'єднання з пустотами в стінах.
  • Тепловтрати також можуть відбуватися через стики підлоги та стін, приховані плінтусами, де через технологічні зазори та мікротріщини холодне повітря потрапляє в кімнату.

Коли восени чи взимку по ногах тягне холодом, більшість людей одразу грішить на вікна або вхідні двері. Це здається логічним – саме вони асоціюються з тепловтратами. Проте, як пояснює інженер-будівельник, справжні джерела протягів часто ховаються зовсім в інших місцях, і про них майже ніхто не думає.

Звідки насправді йдуть протяги – розкаже 24 Канал з посиланням на Homes and Gardens. 

Де можуть бути протяги?

Найбільш недооцінене джерело холоду у квартирах – електричні розетки та вимикачі. Особливо це актуально для панельних і старих багатоквартирних будинків. Проблема в тому, що підрозетники нерідко: 

  • встановлені в наскрізні отвори;
  • з'єднані з порожнинами в стінах;
  • виходять у підвал, міжповерховий простір або горище.

Через різницю тиску виникає ефект тяги, і холодне повітря буквально виштовхується в кімнату. Видання The Sun каже, що перевірити це легко: достатньо піднести до розетки сірник або тонкий папірець. Якщо полум'я або смужка рухається – проблема знайдена. 

Рішення: встановлення герметичних підрозетників та професійна ізоляція порожнин негорючими матеріалами.


Тепло може тікати через розетки / Фото Unsplash

Куди ще може тікати тепло?

Ще одна неочевидна зона втрат тепла – стик підлоги та стіни, прихований плінтусами. Під підлогою завжди є технологічні зазори, і якщо: 

  • підлога дерев'яна,
  • укладання виконане з порушеннями;
  • є мікротріщини в перекриттях або панелях, ці щілини перетворюються на канали для холодного повітря. 

Найчастіше це відчувається у кутах кімнат. 

Рішення: просте "підтягування" плінтуса не допоможе – необхідно герметизувати сам стик під ним. 

Яка мала деталь допоможе ефективно обігріти квартиру?

  • У мережі активно шириться корисний лайфхак для збереження тепла взимку – нагрівання цегли, яка потім віддає тепло в кімнаті, працюючи як примітивний "акумулятор".
  • Для ефективного обігріву оселі рекомендується використовувати м'які текстури, товсті штори, тепле освітлення та правильно розташовувати меблі.