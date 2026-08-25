Как пишет Gazeta.pl, кровать с балдахином имеет многовековую историю. Когда-то такая конструкция была не просто украшением: ткань защищала от холода, сквозняков и посторонних взглядов. Со временем балдахины стали символом статуса, а самые роскошные конструкции можно было увидеть во дворцах. Сейчас этот ретро-элемент снова становится популярным.

Какой тренд возвращается в 2026 году?

Современные балдахины уже не обязательно выглядят как массивные конструкции с тяжелыми шторами. Напротив, дизайнеры предлагают:

легкие ткани,

тонкие металлические каркасы или деревянные рейки, которые делают спальню уютнее, но не перегружают ее.

Дизайнер и создатель Марко Самора объяснил, что романтический дизайн возвращается, а балдахин – один из способов придать спальне такое настроение. По его словам, он уже несколько лет использует балдахины в своих проектах и видит, насколько сильно они могут преобразить помещение.

Установить такой элемент можно несколькими способами. Самый простой – приобрести готовую кровать с каркасом для балдахина. Другой вариант – закрепить карниз или тонкие штанги на потолке, а затем добавить легкую ткань.

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Современные балдахины в комнате / Фото Unsplash

Почему этот тренд снова стал популярным?

Главное преимущество балдахина – он позволяет создать "комнату в комнате". Ткань визуально выделяет зону кровати, добавляет уединения и делает пространство более камерным. Балдахин также легко адаптировать под разные стили. Дерево придаст спальне более естественный вид, металл – современность, а легкая полупрозрачная ткань – романтичность.

Такой элемент подойдет далеко не каждой комнате. Дизайнер Мэтьюз Лерой отмечает, что кровати с балдахином особенно хорошо смотрятся в просторных, светлых спальнях с высокими потолками. В маленькой комнате массивная конструкция может, наоборот, визуально сузить пространство.

Кроме того, ткань требует регулярной чистки, ведь на ней скапливается пыль. Стоит также заранее продумать крепление. Потолочный карниз или тяжелая конструкция требуют надежной фиксации, а неправильно подобранная ткань может сделать спальню слишком тяжелой на вид.