Як пише Gazeta.pl, ліжко з балдахіном має багатовікову історію. Колись така конструкція була не просто прикрасою: тканина захищала від холоду, протягів і сторонніх поглядів. Згодом балдахіни стали символом статусу, а найбільш розкішні конструкції можна було побачити у палацах. Тепер цей ретро елемент знову стає популярним.

Який тренд повертається у 2026 році?

Сучасні балдахіни вже не обов'язково мають вигляд масивної конструкції з важкими шторами. Навпаки, дизайнери пропонують:

легкі тканини,

тонкі металеві каркаси або дерев'яні рейки, які роблять спальню затишнішою, але не перевантажують її.

Дизайнер і творець Марко Самора пояснив, що романтичний дизайн повертається, а балдахін є одним зі способів додати спальні такого настрою. За його словами, він уже кілька років використовує балдахіни у своїх проєктах і бачить, як сильно вони можуть змінити приміщення.

Встановити такий елемент можна кількома способами. Найпростіший – придбати готове ліжко з каркасом для балдахіна. Інший варіант – закріпити карниз або тонкі штанги на стелі, а потім додати легку тканину.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на



Сучасні балдахіни у кімнаті / Фото Unsplash

Чому цей тренд знову став популярним?

Головна перевага балдахіна – він дозволяє створити "кімнату в кімнаті". Тканина візуально виділяє зону ліжка, додає приватності та робить простір більш камерним. Балдахін також легко адаптувати під різні стилі. Дерево додасть спальні більш природного вигляду, метал – сучасності, а легка напівпрозора тканина – романтичності.

Такий елемент підійде далеко не кожній кімнаті. Дизайнер Метьюз Лерой зазначає, що ліжка з балдахіном особливо добре виглядають у просторих, світлих спальнях із високими стелями. У маленькій кімнаті масивна конструкція може, навпаки, зробити простір візуально тіснішим.

Крім того, тканина потребує регулярного очищення, адже на ній накопичується пил. Варто також заздалегідь продумати кріплення. Стельовий карниз або важка конструкція потребують надійної фіксації, а неправильно підібрана тканина може зробити спальню надто важкою на вигляд.