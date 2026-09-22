Как выявить проблему и восстановить нормальную работу радиатора – выяснили эксперты издания Trojmiasto.

Почему батарея горячая сверху, но холодная снизу?

Холодная нижняя часть батареи при горячей верхней не обязательно свидетельствует о том, что в батарее скопился воздух. Воздух чаще вызывает обратный эффект – радиатор холодный сверху.

Одной из возможных причин является накопление осадка, продуктов коррозии и других загрязнений. Со временем они оседают внизу батареи и могут препятствовать нормальной циркуляции горячей воды. Некоторая разница в температуре между верхом и низом является нормальной. Однако если значительная часть радиатора остается холодной, а комната долго не прогревается, стоит проверить систему.

Как определить причину?

Расположение холодного участка помогает понять, в чем проблема:

Холодная верхняя часть, теплая нижняя – возможно, в батарее скопился воздух.

Горячая верхняя часть, холодная нижняя – вероятные причины: осадок или ограниченная циркуляция воды.

Вся батарея холодная – стоит проверить клапаны, терморегулятор и работу системы отопления.

Компании Worcester Bosch и Viessmann также отмечают, что воздух часто вызывает охлаждение верхней части радиатора, а холодная нижняя часть может указывать на скопление отложений.

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Почему батарея горячая сверху, но холодная снизу / Фото Unsplash

Как сделать батарею более горячей?

Прежде чем вызывать сантехника, проверьте, открыт ли терморегулятор и не перекрыты ли запорные краны. Также сравните температуру других батарей: если они тоже холодные, причина может быть в работе всей системы.

Спускать воздух стоит только тогда, когда симптомы действительно на это указывают. Если батарея горячая сверху, но холодная снизу, эта процедура может не помочь. Когда проблема связана с отложениями или плохой циркуляцией, сантехник может проверить радиатор и при необходимости провести его очистку.

Важно! В домах с централизованным отоплением не следует самостоятельно разбирать батарею или сливать воду. Такие работы лучше поручить специалисту.