Як визначити проблему та відновити нормальну роботу радіатора – з'ясували експерти видання Trojmiasto.

Чому батарея гаряча зверху, але холодна знизу?

Холодна нижня частина батареї за гарячої верхньої не обов'язково свідчить про те, що у батареї накопичилося повітря. Повітря частіше спричиняє протилежний ефект – радіатор холодний зверху.

Однією з можливих причин є накопичення осаду, продуктів корозії та інших забруднень. З часом вони осідають унизу батареї й можуть перешкоджати нормальній циркуляції гарячої води. Певна різниця температур між верхом і низом є нормальною. Однак якщо значна частина радіатора залишається холодною, а кімната довго не прогрівається, варто перевірити систему.

Як визначити причину?

Розташування холодної ділянки допомагає зрозуміти, у чому проблема:

Холодний верх, теплий низ – можливо, у батареї накопичилося повітря.

Гарячий верх, холодний низ – імовірні причини: осад або обмежена циркуляція води.

Уся батарея холодна – варто перевірити клапани, терморегулятор і роботу системи опалення.

Компанії Worcester Bosch та Viessmann також зазначають, що повітря часто спричиняє охолодження верхньої частини радіатора, а холодний низ може вказувати на накопичення відкладень.

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Чому батарея гаряча зверху, але холодна знизу / Фото Unsplash

Як зробити батарею гарячішою?

Перш ніж викликати сантехніка, перевірте, чи відкритий терморегулятор і чи не перекриті запірні крани. Також порівняйте температуру інших батарей: якщо вони теж холодні, причина може бути в роботі всієї системи.

Випускати повітря варто лише тоді, коли симптоми справді на нього вказують. Якщо батарея гаряча зверху, але холодна знизу, ця процедура може не допомогти. Коли проблема пов'язана з осадом або поганою циркуляцією, сантехнік може перевірити радіатор і за потреби провести його очищення.

Важливо! У будинках із централізованим опаленням не варто самостійно розбирати батарею чи зливати воду. Такі роботи краще доручити фахівцю.