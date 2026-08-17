Как отмечает Tom's Guide, одни растения разрастаются за счет подземных побегов, тогда как другие – активно дают семена или пускают длинные побеги. Поэтому перед посадкой важно учитывать не только внешний вид растения, но и то, сколько места оно может занять со временем.
Какие именно растения могут нанести вред вашему саду?
- Мята
Мята кажется неприхотливым растением, но именно ее способность быстро разрастаться может стать проблемой. Она распространяется подземными побегами и способна довольно быстро появиться вдали от места, где ее изначально посадили.
Чтобы держать мяту под контролем, ее рекомендуют выращивать в контейнере. Если же хочется посадить растение непосредственно в землю, можно использовать специальный ограничитель для корней или горшок без дна, закопанный в почву.
Мята может быстро разрастаться / Фото Unsplash
- Глициния
Эффектная глициния способна превратить забор, беседку или стену дома в настоящую цветущую декорацию. Однако это растение растет очень активно и требует постоянного контроля. Для глицинии необходима прочная опора, ведь со временем ее побеги становятся тяжелыми.
Регулярная обрезка поможет контролировать размер растения и не позволит ему захватывать соседние конструкции и подавлять другие растения.
Глициния требует постоянного ухода / Фото Unsplash
- Буддлея
Буддлею часто высаживают ради ее красивых соцветий, которые также привлекают бабочек. Однако куст может вырастать до нескольких метров в высоту и активно размножаться семенами. Чтобы растение не занимало слишком много места, весной его рекомендуют сильно обрезать. Летом также стоит удалять отцветшие соцветия – это помогает контролировать самосев.
Буддлея имеет красивые цветки, но активно размножается семенами / Фото Unsplash
- Бамбук
Бамбук может стать одним из самых коварных обитателей сада. Особенно быстро разрастаются так называемые ползучие сорта, которые распространяются под землей и могут появляться на значительном расстоянии от материнского растения.
Поэтому перед посадкой стоит установить надежный корневой барьер или выращивать бамбук в большом контейнере. Для небольших участков лучше выбирать кустовые сорта, которые растут более компактно.
Бамбук может появляться на значительном расстоянии от материнского растения / Фото Unsplash
- Дикий виноград
Дикий виноград ценят за быстрый рост и способность быстро покрывать большие поверхности. Но это преимущество может обернуться недостатком, если растение оставить без ухода. Длинные побеги способны затенять соседние растения и распространяться на большие площади.
Поэтому виноград следует регулярно обрезать и контролировать направление его роста. Особенно важно не позволять ему бесконтрольно распространяться на крышу, окна и водосточные желоба.
Дикий виноград может затенять соседние растения / Фото Unsplash
В то же время активный рост не означает, что от этих растений нужно полностью отказываться. При правильном уходе они могут стать прекрасным украшением сада. Однако перед посадкой стоит оценить:
- площадь участка,
- скорость роста растения,
- возможность контролировать его распространение.
Ведь то, что сегодня выглядит как маленький кустик в углу сада, через несколько лет может превратиться в растение, которое потребует гораздо большего внимания.