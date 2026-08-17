Как отмечает Tom's Guide, одни растения разрастаются за счет подземных побегов, тогда как другие – активно дают семена или пускают длинные побеги. Поэтому перед посадкой важно учитывать не только внешний вид растения, но и то, сколько места оно может занять со временем.

Какие именно растения могут нанести вред вашему саду?

Мята

Мята кажется неприхотливым растением, но именно ее способность быстро разрастаться может стать проблемой. Она распространяется подземными побегами и способна довольно быстро появиться вдали от места, где ее изначально посадили.

Чтобы держать мяту под контролем, ее рекомендуют выращивать в контейнере. Если же хочется посадить растение непосредственно в землю, можно использовать специальный ограничитель для корней или горшок без дна, закопанный в почву.

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Мята может быстро разрастаться / Фото Unsplash

Глициния

Эффектная глициния способна превратить забор, беседку или стену дома в настоящую цветущую декорацию. Однако это растение растет очень активно и требует постоянного контроля. Для глицинии необходима прочная опора, ведь со временем ее побеги становятся тяжелыми.

Регулярная обрезка поможет контролировать размер растения и не позволит ему захватывать соседние конструкции и подавлять другие растения.



Глициния требует постоянного ухода / Фото Unsplash

Буддлея

Буддлею часто высаживают ради ее красивых соцветий, которые также привлекают бабочек. Однако куст может вырастать до нескольких метров в высоту и активно размножаться семенами. Чтобы растение не занимало слишком много места, весной его рекомендуют сильно обрезать. Летом также стоит удалять отцветшие соцветия – это помогает контролировать самосев.



Буддлея имеет красивые цветки, но активно размножается семенами / Фото Unsplash

Бамбук

Бамбук может стать одним из самых коварных обитателей сада. Особенно быстро разрастаются так называемые ползучие сорта, которые распространяются под землей и могут появляться на значительном расстоянии от материнского растения.

Поэтому перед посадкой стоит установить надежный корневой барьер или выращивать бамбук в большом контейнере. Для небольших участков лучше выбирать кустовые сорта, которые растут более компактно.



Бамбук может появляться на значительном расстоянии от материнского растения / Фото Unsplash

Дикий виноград

Дикий виноград ценят за быстрый рост и способность быстро покрывать большие поверхности. Но это преимущество может обернуться недостатком, если растение оставить без ухода. Длинные побеги способны затенять соседние растения и распространяться на большие площади.

Поэтому виноград следует регулярно обрезать и контролировать направление его роста. Особенно важно не позволять ему бесконтрольно распространяться на крышу, окна и водосточные желоба.



Дикий виноград может затенять соседние растения / Фото Unsplash

В то же время активный рост не означает, что от этих растений нужно полностью отказываться. При правильном уходе они могут стать прекрасным украшением сада. Однако перед посадкой стоит оценить:

площадь участка,

скорость роста растения,

возможность контролировать его распространение.

Ведь то, что сегодня выглядит как маленький кустик в углу сада, через несколько лет может превратиться в растение, которое потребует гораздо большего внимания.