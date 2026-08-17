Як зазначає Tom's Guide, одні рослини розростаються завдяки підземним пагонам, тоді як інші – активно дають насіння або випускають довгі пагони. Тому перед посадкою важливо врахувати не лише зовнішній вигляд рослини, а й те, скільки простору вона може зайняти з часом.

Які саме рослини можуть зашкодити вашому саду?

М'ята

М'ята здається невибагливою рослиною, але саме її здатність швидко розростатися може стати проблемою. Вона поширюється підземними пагонами та здатна досить швидко з'явитися далеко від місця, де її спочатку посадили.

Щоб тримати м'яту під контролем, її рекомендують вирощувати в контейнері. Якщо ж хочеться посадити рослину безпосередньо в землю, можна використовувати спеціальний обмежувач для коренів або горщик без дна, закопаний у ґрунт.

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М'ята може швидко розростатися / Фото Unsplash

Гліцинія

Ефектна гліцинія здатна перетворити паркан, альтанку чи стіну будинку на справжню квітучу декорацію. Проте ця рослина росте дуже активно й потребує постійного контролю. Для гліцинії необхідна міцна опора, адже з часом її пагони стають важкими.

Регулярна обрізка допоможе контролювати розмір рослини та не дозволить їй захоплювати сусідні конструкції й пригнічувати інші рослини.



Гліцинія потребує постійного контролю / Фото Unsplash

Буддлея

Буддлею часто висаджують заради її красивих суцвіть, які також приваблюють метеликів. Однак кущ може виростати до кількох метрів заввишки та активно розмножуватися насінням. Щоб рослина не займала надто багато місця, навесні її рекомендують сильно обрізати. Влітку також варто видаляти відцвілі суцвіття – це допомагає контролювати самосів.



Буддлея має красиві квіти, але активно розмножується насінням / Фото Unsplash

Бамбук

Бамбук може стати одним із найпідступніших мешканців саду. Особливо швидко розростаються так звані повзучі сорти, які поширюються під землею та можуть з'являтися на значній відстані від материнської рослини.

Тому перед посадкою варто встановити надійний кореневий бар'єр або вирощувати бамбук у великому контейнері. Для невеликих ділянок краще обирати кущові сорти, які ростуть компактніше.



Бамбук може з'являтися на значній відстані від материнської рослини / Фото Unsplash

Дикий виноград

Дикий виноград цінують за швидкий ріст і здатність швидко закривати великі поверхні. Але ця перевага може стати недоліком, якщо рослину залишити без догляду. Довгі пагони здатні затіняти сусідні рослини та поширюватися на великі площі.

Тому виноград варто регулярно обрізати й контролювати напрямок його росту. Особливо важливо не дозволяти йому безконтрольно поширюватися на дах, вікна та ринви.



Дикий виноград може затіняти сусідні рослини / Фото Unsplash

Водночас активний ріст не означає, що від цих рослин потрібно повністю відмовлятися. За правильного догляду вони можуть стати чудовою прикрасою саду. Однак перед посадкою варто оцінити:

площу ділянки,

швидкість росту рослини,

можливість контролювати її поширення.

Адже те, що сьогодні виглядає як маленький кущик у кутку саду, через кілька років може перетворитися на рослину, яка вимагатиме значно більше уваги.