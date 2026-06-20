Эксперт по фэншуй назвал 6 вещей, которые лучше не держать на кухне, чтобы сохранить гармоничную атмосферу. Об этом пишет Better Homes and Gardens.

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Что не стоит держать на кухне?

Ножи на столешнице

Ножи, которые постоянно лежат на виду, считаются не лучшим решением для кухни. Эксперты советуют хранить ножи в ящике. По принципам фэншуй острые предметы могут создавать напряженную атмосферу и провоцировать раздражение и конфликты.

Сухие цветы и колючие растения

Живые растения придают кухне уют и свежесть, а вот сухие цветы рекомендуется убрать, ведь они символизируют застойную энергию. Не рекомендуются и колючие растения, поскольку они создают "острое" энергетическое воздействие, подобное ножам. Исключением является алоэ – его можно оставить из-за полезных лечебных свойств.

Сломанные вещи

Сломанные предметы не только занимают место, но и создают ощущение беспорядка. Если вещь можно починить – стоит это сделать, а если нет – лучше избавиться от нее.

Вещи на верхушках кухонных шкафов

Хранение вещей на верхушках шкафов способствует накоплению пыли и жира. К тому же такие предметы часто просто забываются. Эксперты также считают, что вещи над головой могут создавать ощущение давления, дискомфорта и напряжения.

Переполненные мусорные ведра и контейнеры для переработки

Переполненные мусорные ведра создают ощущение хаоса и "застоя" в доме. Поэтому их рекомендуют регулярно опорожнять, чтобы поддерживать чистоту и комфортную атмосферу.

Загроможденные столешницы

Эксперты советуют убрать лишние вещи, редко используемую технику и поддерживать столешницы в чистоте – это поможет сделать кухню более уютной и спокойной.

Эксперт по фэншуй не советует хранить ножи на столешнице / Фото Pinterest

Ранее мы писали о том, какие вещи эксперты не рекомендуют хранить в ванной комнате. Среди них – зубные щетки, украшения, фены, плойки, утюжки, косметика и кисти.