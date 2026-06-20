Експерт з феншую назвав 6 речей, які краще не тримати на кухні, щоб зберегти гармонійну атмосферу. Про це пише Better Homes and gardnes.

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Що не варто тримати на кухні?

Ножі на стільниці

Ножі, які постійно лежать на видноті, вважаються не найкращим рішенням для кухні. Експерти радять зберігати ножі у шухляді. За принципами феншуй гострі предмети можуть створювати напружену атмосферу та провокувати роздратування і конфлікти.

Сухі квіти та колючі рослини

Живі рослини додають кухні затишку та свіжості, а от сухі квіти радять прибрати, адже вони символізують застійну енергію. Не рекомендують і колючі рослини, оскільки вони створюють "гострий" енергетичний вплив, подібний до ножів. Винятком є алое – його можна залишити через корисні лікувальні властивості.

Зламані речі

Поламані предмети не лише займають місце, а й створюють відчуття безладу. Якщо річ можна полагодити – варто це зробити, а якщо ні – краще позбутися її.

Речі на верхівках кухонних шаф

Зберігання речей на верхівках шаф сприяє накопиченню пилу та жиру. До того ж такі предмети часто просто забуваються. Експерти також вважають, що речі над головою можуть створювати відчуття тиску, дискомфорту та напруження.

Переповнені смітники та контейнери для переробки

Переповнені смітники створюють відчуття хаосу і "застою" в домі. Тому їх радять регулярно спорожнювати, щоб підтримувати чистоту та комфортну атмосферу.

Захаращені стільниці

Експерти радять прибрати зайві речі, рідко використовувану техніку та підтримувати стільниці чистими – це допоможе зробити кухню більш затишною і спокійною.

Експерт з феншую не радить зберігати ножі на стільниці / Фото Pinterest

Раніше ми писали, про те, які речі експерти не радять зберігати у ванній кімнаті. Серед них – зубні щітки, прикраси, фени, плойки, прасочки, косметика та пензлі.