Эксперты Better Homes & Gardens советуют не высаживать одну и ту же культуру на грядке без необходимости и учитывать, к какому семейству она принадлежит. Особенно это важно для овощей, у которых есть общие болезни и вредители.

Что не стоит сажать после лука?

Одним из неудачных вариантов для следующей посадки может быть чеснок. Лук и чеснок относятся к одному роду Allium, поэтому имеют схожие требования к почве, а также могут поражаться одними и теми же болезнями и вредителями.

Если выращивать родственные культуры одна за другой, возрастает риск того, что проблемы, оставшиеся в почве после предыдущего урожая, перейдут на следующие растения. Поэтому после лука лучше дать грядке "отдохнуть" от культур этой группы и выбрать растение с другими требованиями.

Чеснок лучше не сажать после лука / Фото Unsplash

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Что можно посадить после лука?

Вместо чеснока на грядке можно выращивать морковь, свеклу, огурцы, кабачки или тыквы – в зависимости от состояния почвы и условий на участке. Еще один вариант – сидераты. Это растения, которые выращивают не ради урожая, а для улучшения состояния почвы.

По окончании сезона их можно использовать в качестве зеленого удобрения. А если грядка освободилась в конце лета, не обязательно оставлять ее пустой. Часть культур можно высеять повторно, а свободную площадь – засеять сидератами.

Почему севооборот вообще важен?

Растения забирают из почвы разное количество питательных веществ. Кроме того, после них в земле могут оставаться возбудители болезней или вредители, специализирующиеся на определенных культурах. Поэтому простая схема "одна культура – другая – третья" помогает не истощать почву в одном направлении и снижает риск повторных проблем.

В то же время нет универсального правила, согласно которому после каждой культуры категорически запрещено высаживать определенный овощ. Важно учитывать тип почвы, предыдущий урожай, ее состояние, наличие болезней и то, какие культуры росли на грядке ранее. Поэтому, если после сбора лука вы планируете сразу посадить чеснок, стоит еще раз подумать.