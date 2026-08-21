Експерти Better Homes & Gardens радять не повторювати одну й ту саму культуру на грядці без потреби та враховувати, до якої родини вона належить. Особливо це важливо для овочів, які мають спільні хвороби та шкідників.

Що не варто садити після цибулі?

Одним із невдалих варіантів для наступної посадки може бути часник. Цибуля та часник належать до одного роду Allium, тому мають схожі вимоги до ґрунту, а також можуть уражатися одними й тими самими хворобами та шкідниками.

Якщо вирощувати споріднені культури одна за одною, зростає ризик, що проблеми, які залишилися в ґрунті після попереднього врожаю, перейдуть на наступні рослини. Тому після цибулі краще дати грядці "перепочити" від культур цієї групи та обрати рослину з іншими потребами.

Часник краще не садити після цибулі / Фото Unsplash

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Що можна посадити після цибулі?

Замість часнику на грядці можна вирощувати моркву, буряк, огірки, кабачки або гарбузи – залежно від стану ґрунту та умов на ділянці. Ще один варіант – сидерати. Це рослини, які вирощують не заради врожаю, а для покращення стану ґрунту.

Після завершення сезону їх можна використати як зелене добриво. А якщо грядка звільнилася наприкінці літа, не обов'язково залишати її порожньою. Частину культур можна висіяти повторно, а вільну площу – засіяти сидератами.

Чому сівозміна взагалі важлива?

Рослини забирають із ґрунту різну кількість поживних речовин. Крім того, після них у землі можуть залишатися збудники хвороб або шкідники, які спеціалізуються на певних культурах. Тому проста схема "одна культура – інша – третя" допомагає не виснажувати ґрунт в одному напрямку та зменшує ризик повторних проблем.

Водночас немає універсального правила, за яким після кожної культури категорично заборонено висаджувати певний овоч. Важливо враховувати тип ґрунту, попередній урожай, його стан, наявність хвороб та те, які культури росли на грядці раніше. Тож якщо після збору цибулі ви плануєте одразу посадити часник, варто ще раз подумати.