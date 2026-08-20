Эксперты Better Homes & Gardens рассказали, что именно не стоит сажать на месте помидоров.

Какие культуры не стоит сажать после помидоров?

Картофель

Одно из главных правил – не сажать картофель сразу после помидоров. Обе культуры относятся к семейству пасленовых и могут поражаться одними и теми же заболеваниями. Если на томатах наблюдались признаки фитофтороза или других болезней, их возбудители могут оставаться на растительных остатках и в почве. Посадив картофель на том же месте, вы рискуете создать для него те же проблемы.



Картофель и помидоры относятся к семейству пасленовых / Фото Unsplash

Перец и баклажаны

По той же причине после томатов не стоит сразу высаживать перец и баклажаны. Они также относятся к семейству пасленовых и имеют схожие потребности в питательных веществах.

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Перец также относится к семейству пасленовых / Фото Unsplash

Томаты

Худший сценарий – оставить грядку под помидоры еще на один сезон. При постоянном выращивании одной культуры почва постепенно истощается, а характерные для нее болезни и вредители могут накапливаться. Именно поэтому севооборот является одним из простых способов снизить эти риски.



При постоянном выращивании одной культуры почва постепенно истощается / Фото Unsplash

Что посадить вместо них?

После томатов лучше выбрать культуры из другого семейства. Хорошими вариантами могут быть:

бобовые,

морковь,

свекла,

лук или некоторые виды капусты.

Особенно интересный вариант – бобовые. Они относятся к другому ботаническому семейству и могут быть частью севооборота, который помогает поддерживать плодородие почвы. А если грядка уже заметно истощена, можно вообще не спешить с овощами и посеять сидераты. Они помогут прикрыть почву, а после отмирания растений органическая масса вернется в землю.