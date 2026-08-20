Експерти Better Homes & Gardens розповіли, що саме не варто саджати на місці томатів.

Які культури не варто садити після томатів?

Картопля

Одне з головних правил – не садити картоплю одразу після томатів. Обидві культури належать до пасльонових і можуть уражатися одними й тими самими захворюваннями. Якщо на томатах були ознаки фітофторозу або інших хвороб, їхні збудники можуть залишатися на рослинних рештках і в ґрунті. Посадивши картоплю на тому самому місці, ви ризикуєте створити для неї ті самі проблеми.



Картопля та томати належать до пасльонових / Фото Unsplash

Перець і баклажани

З тієї ж причини після томатів не варто одразу висаджувати перець та баклажани. Вони також належать до пасльонових і мають схожі потреби в поживних речовинах.

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Перець також належать до пасльонових/ Фото Unsplash

Томати

Найгірший сценарій – залишити грядку під помідори ще на один сезон. При постійному вирощуванні однієї культури ґрунт поступово виснажується, а характерні для неї хвороби та шкідники можуть накопичуватися. Саме тому сівозміна є одним із простих способів зменшити ці ризики.



При постійному вирощуванні однієї культури ґрунт поступово виснажується / Фото Unsplash

Що посадити замість них?

Після томатів краще обрати культури з іншої родини. Хорошими варіантами можуть бути:

бобові,

морква,

буряк,

цибуля або деякі види капусти.

Особливо цікавий варіант – бобові. Вони належать до іншої ботанічної родини та можуть бути частиною сівозміни, яка допомагає підтримувати родючість ґрунту. А якщо грядка вже помітно виснажена, можна взагалі не поспішати з овочами й посіяти сидерати. Вони допоможуть прикрити ґрунт, а після відмирання рослин органічна маса повернеться в землю.