Если каждую неделю выполнять эти 4 действия, розы отблагодарят новой волной цветения почти до осени, пишет Ideal Home.

Что стоит сделать с розами в августе?

Обеспечьте достаточный полив

Полив – одна из самых важных процедур для роз в августе. В жаркую погоду растения требуют особого внимания.

Во время жары розы лучше поливать рано утром или вечером. Воду нужно лить под корень, а не на листья, чтобы избежать ожогов.

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Во время засухи лучше реже, но обильнее поливать кусты. В сухую погоду достаточно одного-двух глубоких поливов в неделю вместо частых поверхностных.

Регулярно удаляйте отцветшие цветы

Если хотите, чтобы розы продолжали цвести, в августе обязательно нужно обрезать отцветшие бутоны.

Розы, как и все растения, стремятся образовать семена. Если срезать цветок до того, как сформируются семена, растение направляет силы на образование новых бутонов.

Обрезать нужно после завершения цветения. Найдите первый листок с пятью листочками на побеге и сделайте срез чуть выше него – это стимулирует появление нового бутона.

Некоторые сорта роз цветут повторно и не требуют сложного ухода / Фото Pinterest

Следите за вредителями и болезнями

В жаркую погоду активизируются многие вредители и грибковые заболевания, поэтому розы нужно регулярно осматривать.

Обращайте внимание на черную пятнистость, тлю и мучнистую росу.

Пораженные листья нужно сразу удалять, а также обеспечить хорошую циркуляцию воздуха вокруг куста.

Для профилактики можно использовать специальные внекорневые подкормки. Опрыскивайте листья питательным тоником раз в две недели в течение сезона цветения. Делайте это только утром или вечером, но не под прямыми солнечными лучами.

Подкормите розы

Помимо внекорневой подкормки, в августе розам полезны удобрения с высоким содержанием калия – они стимулируют повторное цветение.

Если после первой волны цветения вы еще не подкармливали ремонтантные розы калийным удобрением, самое время это сделать. Оно поможет растению сформировать новые бутоны в конце лета.

В то же время не стоит затягивать с подкормкой.

В конце августа, особенно в более прохладных регионах, внесение удобрений лучше прекратить, чтобы молодые побеги успели созреть к осени.

Справка: Ремонтантная роза – это группа сортов, способных цвести дважды или несколько раз за сезон: сначала обильно летом, а затем менее пышно осенью. К известным представителям относятся сорта "Жак Картье" и "Этюд".

Итак, если в течение августа регулярно поливать розы, удалять отцветшие цветы, подкармливать кусты и следить за их здоровьем, они будут радовать обильным цветением до конца сезона.