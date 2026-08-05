Якщо щотижня робити ці 4 речі, троянди віддячать новою хвилею цвітіння майже до осені, пише Ideal Home.

Що варто зробити з трояндами у серпні?

Забезпечте достатній полив

Полив – одна з найважливіших процедур для троянд у серпні. У спекотну погоду рослини потребують особливої уваги.

Під час спеки троянди краще поливати рано-вранці або ввечері. Воду потрібно лити під корінь, а не на листя, щоб уникнути опіків.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Під час посухи краще рідше, але рясніше поливати кущі. У суху погоду достатньо одного-двох глибоких поливів на тиждень замість частих поверхневих.

Регулярно видаляйте зів'ялі квіти

Якщо хочете, щоб троянди продовжували цвісти, у серпні обов'язково потрібно обрізати відцвілі бутони.

Троянди, як і всі рослини, прагнуть утворити насіння. Якщо зрізати квітку до того, як сформується насіння, рослина спрямовує сили на утворення нових бутонів.

Обрізати потрібно після завершення цвітіння. Знайдіть перший листок із п'ятьма листочками на пагоні й зробіть зріз трохи вище нього – це стимулює появу нового бутона.

Деякі сорти троянд цвітуть повторно та не потребують складного догляду / Фото Pinterest

Слідкуйте за шкідниками та хворобами

У спекотну погоду активізуються багато шкідників і грибкових захворювань, тому троянди потрібно регулярно оглядати.

Звертайте увагу на чорну плямистість, попелицю та борошнисту росу.

Уражене листя потрібно відразу видаляти, а також забезпечити хорошу циркуляцію повітря навколо куща.

Для профілактики можна використовувати спеціальні позакореневі обробки. Обприскуйте листя живильним тоніком раз на два тижні протягом сезону цвітіння. Робіть це лише вранці або ввечері, але не під прямими сонячними променями.

Підживіть троянди

Окрім позакореневого підживлення, у серпні трояндам корисні добрива з високим вмістом калію – вони стимулюють повторне цвітіння.

Якщо після першої хвилі цвітіння ви ще не підживлювали ремонтантні троянди калійним добривом, саме час це зробити. Воно допоможе рослині сформувати нові бутони наприкінці літа.

Водночас не варто затягувати з підживленням.

Наприкінці серпня, особливо в прохолодніших регіонах, внесення добрив краще припинити, щоб молоді пагони встигли визріти до осені.

Довідка: Ремонтантна троянда – це група сортів, які здатні цвісти двічі або кілька разів за сезон: спочатку рясно влітку, а потім менш пишно восени. До відомих представників належать сорти "Жак Картьє" та "Етюд".

Отже, якщо протягом серпня регулярно поливати троянди, видаляти зів'ялі квіти, підживлювати кущі та стежити за їхнім здоров'ям, вони тішитимуть рясним цвітінням до завершення сезону.