Как отмечают специалисты Express, лаванда родом из регионов Средиземноморья, где растет на сухих, каменистых и малоплодородных почвах. Именно поэтому эта культура не требует интенсивной подкормки.

Что может навредить лаванде?

Чрезмерное количество удобрений стимулирует рост листьев и побегов, но в то же время подавляет образование цветоносов. Кроме того, молодые сочные побеги становятся более привлекательными для вредителей.

стимулирует рост листьев и побегов, но в то же время подавляет образование цветоносов. Кроме того, молодые сочные побеги становятся более привлекательными для вредителей. Не менее важно контролировать полив. Лаванда плохо переносит застой влаги у корней, поэтому чрезмерное увлажнение может ослабить растение, спровоцировать загнивание корневой системы и негативно повлиять на ее цветение.

Чтобы приблизить условия выращивания к естественным, опытные садоводы рекомендуют засыпать почву вокруг кустов слоем гравия или мелкой гальки. Такой естественный дренаж помогает быстрее отводить лишнюю воду после дождя или полива, улучшает циркуляцию воздуха у корней и снижает риск переувлажнения.

Кроме того, камни накапливают тепло солнца в течение дня, а затем постепенно отдают его почве. Такой эффект создает для лаванды более комфортные условия и способствует более продолжительному и обильному цветению. Если же растение не образует цветоносов даже при надлежащем уходе, стоит оценить место его посадки.



Из-за какой ошибки лаванда перестает цвести / Фото Unsplash

Для нормального развития лаванде необходимо не менее шести–восьми часов прямого солнечного света ежедневно . В затененных местах она растет медленнее и цветет значительно слабее. Специалисты отмечают: главный секрет успешного выращивания лаванды заключается не в большом количестве удобрений, а в хорошо дренированной почве, умеренном поливе и достаточном количестве солнца.

Как естественным образом улучшить плодородие почвы?

После зимнего периода почва часто нуждается в восстановлении запасов питательных веществ. Одним из доступных натуральных средств для улучшения ее структуры считается измельченная яичная скорлупа. Она является источником кальция, который помогает сделать почву более рыхлой, способствует развитию корневой системы и укреплению стеблей растений. Использование такого природного удобрения также может повысить устойчивость культур к неблагоприятным условиям выращивания.