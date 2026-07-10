Як зазначають фахівці Express, лаванда походить із регіонів Середземномор'я, де росте на сухих, кам'янистих і малородючих ґрунтах. Саме тому ця культура не потребує інтенсивного підживлення.

Що може нашкодити лаванді?

Надмірна кількість добрив стимулює ріст листя та пагонів, але водночас пригнічує утворення квітконосів. Крім того, молоді соковиті пагони стають більш привабливими для шкідників.

стимулює ріст листя та пагонів, але водночас пригнічує утворення квітконосів. Крім того, молоді соковиті пагони стають більш привабливими для шкідників. Не менш важливо контролювати полив. Лаванда погано переносить застій вологи біля коренів, тому надмірне зволоження може послабити рослину, спровокувати загнивання кореневої системи та негативно вплинути на її цвітіння.

Щоб наблизити умови вирощування до природних, досвідчені садівники рекомендують засипати ґрунт навколо кущів шаром гравію або дрібної гальки. Такий природний дренаж допомагає швидше відводити зайву воду після дощу чи поливу, покращує циркуляцію повітря біля коренів і зменшує ризик перезволоження.

Крім цього, каміння накопичує тепло сонця протягом дня, а потім поступово віддає його ґрунту. Такий ефект створює для лаванди комфортніші умови та сприяє тривалішому й ряснішому цвітінню. Якщо ж рослина не утворює квітконосів навіть за належного догляду, варто оцінити місце її посадки.



Через яку помилку лаванда перестає цвісти / Фото Unsplash

Для нормального розвитку лаванді необхідно щонайменше шість – вісім годин прямого сонячного світла щодня. У затінених місцях вона росте повільніше й цвіте значно слабше. Фахівці наголошують: головний секрет успішного вирощування лаванди полягає не у великій кількості добрив, а в добре дренованому ґрунті, помірному поливі та достатній кількості сонця.

Як природно покращити родючість ґрунту?

Після зимового періоду ґрунт часто потребує відновлення запасів поживних речовин. Одним із доступних натуральних засобів для покращення його структури вважають подрібнену яєчну шкаралупу. Вона є джерелом кальцію, який допомагає зробити ґрунт більш пухким, сприяє розвитку кореневої системи та зміцненню стебел рослин. Використання такого природного добрива також може підвищити стійкість культур до несприятливих умов вирощування.