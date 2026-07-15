Дизайнеры Livingetc советуют использовать растительные мотивы умеренно, чтобы сделать дом уютным, а не перегруженным деталями.
Почему цветочные обои снова в моде?
В современных интерьерах обои с рисунком из цветов больше не используются в качестве отделки для всех стен. Чаще всего они становятся акцентом, который придает комнате характер и глубину. Такой прием помогает освежить интерьер, не перегружая его яркими узорами.
Специалисты рекомендуют использовать цветочный принт только на одной стене. Лучше всего он смотрится:
- за изголовьем кровати;
- возле дивана в гостиной;
- в зоне обеденного стола;
- в небольшой прихожей.
Если же оклеить всей комнату обоями с ярким рисунком, пространство может казаться меньше и визуально тяжелее.Не пропускайте важные уведомления Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Как использовать их, чтобы не создать эффект "бабушкиной квартиры" / Фото Pexels
Какие цвета выглядят современно?
Чтобы интерьер не напоминал старый ремонт, стоит отказаться от ярких цветов на блестящем фоне. Вместо этого дизайнеры советуют обратить внимание на приглушенные природные оттенки:
- зеленый;
- молочный;
- графитовый;
- песочный;
- теракотовый;
- темно-синий.
Именно такая палитра помогает сделать интерьер более актуальным.
Какой рисунок выбрать?
Важную роль играет и сам принт. Мелкие повторяющиеся цветки часто ассоциируются со старыми интерьерами, особенно если ими украшены все стены. Зато более современно выглядят:
- большие цветочные композиции;
- ботанические мотивы;
- листья и ветки;
- акварельные узоры.
Такие обои создают выразительный акцент и не перегружают пространство.
Цветочные обои прекрасно дополняют интерьер / Фото Pexels
Важно! Если на стене уже есть яркий рисунок, мебель и текстиль лучше оставить максимально простыми. Однотонный диван, кровать, шторы или ковер помогут сбалансировать интерьер и сделать его гармоничным. Еще один популярный прием – использовать обои с рисунком из цветов только в небольших зонах.