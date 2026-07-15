Дизайнеры Livingetc советуют использовать растительные мотивы умеренно, чтобы сделать дом уютным, а не перегруженным деталями.

Почему цветочные обои снова в моде?

В современных интерьерах обои с рисунком из цветов больше не используются в качестве отделки для всех стен. Чаще всего они становятся акцентом, который придает комнате характер и глубину. Такой прием помогает освежить интерьер, не перегружая его яркими узорами.

Специалисты рекомендуют использовать цветочный принт только на одной стене. Лучше всего он смотрится:

за изголовьем кровати;

возле дивана в гостиной;

в зоне обеденного стола;

в небольшой прихожей.

Если же оклеить всей комнату обоями с ярким рисунком, пространство может казаться меньше и визуально тяжелее.

Как использовать их, чтобы не создать эффект "бабушкиной квартиры" / Фото Pexels

Какие цвета выглядят современно?

Чтобы интерьер не напоминал старый ремонт, стоит отказаться от ярких цветов на блестящем фоне. Вместо этого дизайнеры советуют обратить внимание на приглушенные природные оттенки:

зеленый;

молочный;

графитовый;

песочный;

теракотовый;

темно-синий.

Именно такая палитра помогает сделать интерьер более актуальным.

Какой рисунок выбрать?

Важную роль играет и сам принт. Мелкие повторяющиеся цветки часто ассоциируются со старыми интерьерами, особенно если ими украшены все стены. Зато более современно выглядят:

большие цветочные композиции;

ботанические мотивы;

листья и ветки;

акварельные узоры.

Такие обои создают выразительный акцент и не перегружают пространство.



Цветочные обои прекрасно дополняют интерьер / Фото Pexels

Важно! Если на стене уже есть яркий рисунок, мебель и текстиль лучше оставить максимально простыми. Однотонный диван, кровать, шторы или ковер помогут сбалансировать интерьер и сделать его гармоничным. Еще один популярный прием – использовать обои с рисунком из цветов только в небольших зонах.