Дизайнери Livingetc радять використовувати рослинні мотиви дозовано, щоб зробити оселю затишною, а не перевантаженою деталями.

Чому квіткові шпалери знову популярні?

У сучасних інтер'єрах квіткові шпалери більше не використовують як оздоблення для всіх стін. Найчастіше вони стають акцентом, який додає кімнаті характеру та глибини. Такий прийом допомагає освіжити інтер'єр, не перевантажуючи його яскравими візерунками.

Фахівці рекомендують використовувати квітковий принт лише на одній стіні. Найкраще він виглядає:

за узголів'ям ліжка;

біля дивана у вітальні;

у зоні обіднього столу;

у невеликому передпокої.

Якщо ж обклеїти активним малюнком усю кімнату, простір може здаватися меншим і візуально важчим.

Як використати їх без ефекту "бабусиної квартири" / Фото Pexels

Які кольори виглядають сучасно?

Щоб інтер'єр не нагадував старий ремонт, варто відмовитися від яскравих квітів на блискучому фоні. Натомість дизайнери радять звернути увагу на приглушені природні відтінки:

зелений;

молочний;

графітовий;

пісочний;

теракотовий;

темно-синій.

Саме така палітра допомагає зробити інтер'єр більш актуальним.

Який малюнок обрати?

Важливу роль відіграє і сам принт. Дрібні повторювані квіти часто асоціюються зі старими інтер'єрами, особливо якщо ними оздоблені всі стіни. Натомість сучасніше виглядають:

великі квіткові композиції;

ботанічні мотиви;

листя та гілки;

акварельні візерунки.

Такі шпалери створюють виразний акцент і не перевантажують простір.



Квіткові шпалери чудово доповнюють інтер'єр / Фото Фото Pexels

Важливо! Якщо стіна вже має яскравий малюнок, меблі та текстиль краще залишити максимально простими. Однотонний диван, ліжко, штори чи килим допоможуть збалансувати інтер'єр і зробити його гармонійним. Ще один популярний прийом – використовувати квіткові шпалери лише в невеликих зонах.