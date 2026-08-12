Как пишет журнал BBC Gardeners' World Magazine, диплодения, которую также называют мандевилой, при надлежащем уходе может радовать цветением в течение всего теплого сезона.

Почему дипладения может стать конкурентом герани?

Сурфиния и герань давно остаются одними из самых популярных растений для балконов и террас. Однако дипладения тоже может удивить. Она образует длинные побеги, на которых появляются многочисленные цветки. Благодаря этому растение особенно эффектно смотрится в вазонах и подвесных контейнерах. Ее главное преимущество – длительное цветение при правильных условиях.

Одно из важнейших правил – правильно выбрать место. Растению требуется достаточное освещение, ведь недостаток света может негативно сказаться на цветении. Если поставить вазон в слишком темном месте, дипладения может начать образовывать больше зелени, но цветов будет меньше. В то же время в самые жаркие периоды стоит учитывать условия конкретного балкона, чтобы растение не страдало от чрезмерного перегрева.



Как выглядит дипладения / Фото Pinterest

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С поливом важно не впадать в крайности. Дипладения плохо реагирует как на длительное пересыхание почвы, так и на избыточное количество воды. Поэтому перед очередным поливом стоит проверить состояние почвы. Она должна быть достаточно увлажненной, но без постоянного застоя воды.

Сложно ли выращивать дипладению?

На самом деле уход за ней нельзя назвать слишком сложным. Однако растение довольно быстро дает понять, почему ему что-то не подходит. Именно поэтому главное – не пренебрегать основными правилами. Правильное освещение, умеренный полив и подходящие условия позволят дипладении хорошо развиваться и долго сохранять декоративный вид.