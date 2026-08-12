Як пише BBC Gardeners' World Magazine, дипладенія, яку також називають мандевілою, за належного догляду може радувати цвітінням протягом усього теплого сезону.

Чому дипладенія може стати конкурентом герані?

Сурфінія та герань давно залишаються одними з найпопулярніших рослин для балконів і терас. Однак дипладенія теж має чим здивувати. Вона утворює довгі пагони, на яких з'являються численні квіти. Завдяки цьому рослина особливо ефектно виглядає у вазонах і підвісних контейнерах. Її головна перевага – тривале цвітіння за правильних умов.

Одне з найважливіших правил – правильно вибрати місце. Рослині потрібне достатнє освітлення, адже нестача світла може негативно позначитися на цвітінні. Якщо поставити вазон у занадто темному місці, дипладенія може почати формувати більше зелені, але квітів буде менше. Водночас у найспекотніші періоди варто враховувати умови конкретного балкона, щоб рослина не страждала від надмірного перегріву.



Як виглядає дипладенія / Фото Pinterest

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З поливом важливо не впадати в крайнощі. Дипладенія погано реагує як на тривале пересихання ґрунту, так і на надмірну кількість води. Тому перед черговим поливом варто перевірити стан ґрунту. Він має бути достатньо зволоженим, але без постійного застою води.

Чи складно вирощувати дипладенію?

Насправді догляд за нею не можна назвати надто складним. Проте рослина досить швидко демонструє, якщо їй щось не підходить. Саме тому головне – не нехтувати базовими правилами. Правильне освітлення, помірний полив та відповідні умови дозволять дипладенії добре розвиватися й довго зберігати декоративний вигляд.