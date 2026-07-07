Эксперты Real Simple рассказали, какие стереотипы в оформлении интерьера можно смело оставить в прошлом.

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Какие правила в интерьере уже не обязательно соблюдать?

Белые книжные шкафы – уже не единственный вариант

Традиционно встроенные книжные шкафы окрашивали в белый цвет, ведь он считался универсальным и легко сочетался с любым интерьером. Впрочем, дизайнер интерьеров Мэгги Грисбек убеждена, что именно этот элемент может стать ярким акцентом комнаты.

Насыщенные оттенки помогают сделать пространство интереснее и в то же время гармонично сочетать шкафы с мебелью, текстилем, шторами или коврами.



Книжные шкафы не должны быть скучными / Фото Pinterest

Темные цвета не всегда визуально уменьшают комнату

Одно из самых распространенных заблуждений – маленькие комнаты нужно окрашивать только в светлые цвета. На самом деле темные оттенки также могут работать на пользу пространства. Если правильно подобрать освещение и декор, глубокие цвета придают комнате уют и даже создают эффект большей глубины. Именно поэтому современные дизайнеры все чаще используют темно-синий, графитовый, зеленый или шоколадный цвета даже в небольших помещениях.



Темные оттенки также могут играть на пользу пространству / Фото Pinterest

Потолок не обязательно должен быть белым

Белые потолки долгое время оставались стандартом, ведь раньше они помогали лучше отражать свет от свечей и первых ламп. Сегодня, когда освещение легко регулируется, это правило уже не является обязательным.

Дизайнеры советуют экспериментировать с цветом потолка, но учитывать одну важную особенность: на горизонтальной поверхности краска выглядит иначе, чем на стенах. Поэтому перед окончательным выбором стоит протестировать оттенок именно на потолке.



Потолок не обязательно должен быть белым / Фото Pinterest

Специалисты отмечают, что современный дизайн все меньше опирается на жесткие правила. Вместо этого главным критерием становится комфорт жильцов и гармония всего пространства. Поэтому во время ремонта не стоит слепо следовать устаревшим рекомендациям. Если решение соответствует вашему стилю жизни и делает дом уютнее, оно вполне может оказаться удачным, даже если противоречит прежним дизайнерским канонам.