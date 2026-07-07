Експерти Real Simple розповіли, які стереотипи в оформленні інтер'єру можна сміливо залишити в минулому.

Дивіться також "Найбільша помилка під час ремонту": будівельник пояснив, на чому не можна економити

Які правила в інтер'єрі вже не обов'язково виконувати?

Білі книжкові шафи – вже не єдиний варіант

Традиційно вбудовані книжкові шафи фарбували в білий колір, адже він вважався універсальним і легко поєднувався з будь-яким інтер'єром. Втім, дизайнерка інтер'єрів Меггі Грісбек переконана, що саме цей елемент може стати яскравим акцентом кімнати.

Насичені відтінки допомагають зробити простір цікавішим і водночас гармонійно поєднати шафи з меблями, текстилем, шторами чи килимами.



Книжкові шафи не повинні бути нудними / Фото Pinterest

Темні кольори не завжди зменшують кімнату

Одне з найпоширеніших переконань – маленькі кімнати потрібно фарбувати лише у світлі кольори. Насправді темні відтінки також можуть працювати на користь простору. Якщо правильно підібрати освітлення та декор, глибокі кольори додають кімнаті затишку й навіть створюють ефект більшої глибини. Саме тому сучасні дизайнери дедалі частіше використовують темно-синій, графітовий, зелений або шоколадний кольори навіть у невеликих приміщеннях.



Темні відтінки також можуть працювати на користь простору / Фото Pinterest

Стеля не обов'язково має бути білою

Білі стелі довгий час залишалися стандартом, адже раніше вони допомагали краще відбивати світло від свічок і перших ламп. Сьогодні, коли освітлення легко регулюється, це правило вже не є обов'язковим.

Дизайнери радять експериментувати з кольором стелі, але враховувати одну важливу особливість: на горизонтальній поверхні фарба виглядає інакше, ніж на стінах. Тому перед остаточним вибором варто протестувати відтінок саме на стелі.



Стеля не обов'язково має бути білою / Фото Pinterest

Фахівці наголошують, що сучасний дизайн дедалі менше спирається на жорсткі правила. Натомість головним критерієм стає комфорт мешканців і гармонія всього простору. Тож під час ремонту не варто сліпо дотримуватися застарілих рекомендацій. Якщо рішення відповідає вашому стилю життя та робить оселю затишнішою, воно цілком може стати вдалим, навіть якщо суперечить колишнім дизайнерським канонам.