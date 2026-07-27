Как пишет издание Kobieta.gazeta, вместо полностью белых интерьеров в европейских домах набирают популярность:

черные раковины,

цветная сантехника,

более внятные материалы.

Эксперты прогнозируют, что эта тенденция может стать популярной и в Украине.

В чем состоит новый тренд?

Тренд на минималистические белые ванные комнаты, много лет остававшийся одним из самых популярных, постепенно теряет свои позиции. В моде – интерьеры с характером, где главную роль играют текстуры, насыщенные цвета и детали, создающие атмосферу дорогой гостиницы.

Современная ванная уже не воспринимается только как функциональное помещение. Она все чаще становится полноценной частью всеобщего дизайна дома или квартиры. Одним из самых заметных трендов стали черные матовые раковины.



Черные раковины становятся новой классикой.

Если раньше они считались слишком экстравагантными, то сегодня они все чаще появляются в дизайнерских проектах. Такие модели хорошо сочетаются с:

натуральным деревом,

мрамором,

бетоном и минималистичными аксессуарами.

Еще одна тенденция, активно распространяющаяся в Европе, – цветные умывальники и сантехника. Особенно актуальными считаются глубокие природные оттенки:

темно-зеленый;

темно-синий;

терракотовый.

Такие цвета придают интерьеру индивидуальность и помогают отойти от однообразия, которое долгие годы доминировало в ванных комнатах.

Почему этот тренд может прижиться в Украине?

Дизайнеры отмечают, что украинцы все чаще обустраивают дома так, чтобы они напоминали интерьеры современных гостиниц. Именно поэтому растет интерес к нестандартной сантехнике, декоративному освещению, натуральным материалам и более смелым цветовым решениям.

Хотя белая керамика вряд ли полностью исчезнет, она уже перестает быть единственным правильным выбором. Если раньше черный или цветной умывальник казался слишком смелым решением, то сегодня все чаще становится главным акцентом современной ванной комнаты.