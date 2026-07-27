Як пише видання Kobieta.gazeta, замість повністю білих інтер'єрів у європейських оселях набирають популярності:

чорні раковини,

кольорова сантехніка,

більш виразні матеріали.

Експерти прогнозують, що ця тенденція невдовзі може стати популярною й в Україні.

У чому полягає новий тренд?

Тренд на мінімалістичні білі ванні кімнати, який багато років залишався одним із найпопулярніших, поступово втрачає свої позиції. У моді – інтер'єри з характером, де головну роль відіграють текстури, насичені кольори та деталі, що створюють атмосферу дорогого готелю.

Сучасна ванна кімната вже не сприймається лише як функціональне приміщення. Вона дедалі частіше стає повноцінною частиною загального дизайну будинку або квартири. Одним із найпомітніших трендів стали матові чорні раковини.



Чорні раковини стають новою класикою / Фото Pinterest

Якщо раніше їх вважали надто екстравагантними, то сьогодні вони дедалі частіше з'являються у дизайнерських проєктах. Такі моделі добре поєднуються з:

натуральним деревом,

мармуром,

бетоном і мінімалістичними аксесуарами.

Ще одна тенденція, яка активно поширюється в Європі, – кольорові умивальники та сантехніка. Особливо актуальними вважаються глибокі природні відтінки:

темно-зелений;

темно-синій;

теракотовий.

Такі кольори додають інтер'єру індивідуальності та допомагають відійти від одноманітності, яка довгі роки домінувала у ванних кімнатах.

Чому цей тренд може прижитися в Україні?

Дизайнери відзначають, що українці дедалі частіше облаштовують оселі так, щоб вони нагадували інтер'єри сучасних готелів. Саме тому зростає інтерес до нестандартної сантехніки, декоративного освітлення, натуральних матеріалів і сміливіших кольорових рішень.

Хоча біла кераміка навряд чи повністю зникне, вона вже перестає бути єдиним правильним вибором. Якщо раніше чорний або кольоровий умивальник здавався надто сміливим рішенням, то сьогодні він дедалі частіше стає головним акцентом сучасної ванної кімнати.