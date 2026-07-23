Дизайнеры интерьера The Spruce назвали самые распространенные ошибки, которые чаще всего портят кухню и создают впечатление беспорядка.

Что портит внешний вид кухни?

Перегруженные открытые полки

Открытые полки могут выглядеть стильно, но только тогда, когда на них нет излишнего количества вещей. Дизайнер интерьеров Нина Лихтенштейн отмечает, что большой объем посуды, банок и декоративных мелочей быстро превращает такие полки в источник визуального хаоса и пылесборник. Вместо этого она советует использовать одну-две открытые полки для самой красивой посуды или декора, а основную кухонную утварь спрятать в шкафы.



Перегруженные открытые полки создают визуальный беспорядок / Фото Pinterest

Загроможденные столешницы

Кофеварка, тостер, блендер, мультиварка и десятки других предметов на рабочей поверхности делают кухню менее опрятной. Главный дизайнер компании Redecor Айно Хейнясуо советует оставлять на столешнице только те вещи, которыми пользуются ежедневно, а остальное хранить в шкафах. Такой подход не только улучшает внешний вид кухни, но и освобождает больше места для приготовления пищи.



Десятки предметов на рабочей поверхности делают кухню менее аккуратной / Фото Pinterest

Слишком большой кухонный остров

Хотя кухонные острова остаются популярными, слишком большие конструкции могут создавать больше неудобств, чем пользы. Соучредитель Daniel House Club Питер Сполдинг считает, что массивные острова часто занимают слишком много места и затрудняют передвижение по кухне. Если на кухне уже есть остров, дизайнер советует сделать его уютнее с помощью освещения, декоративных аксессуаров и меньшего количества барных стульев.



Слишком большие кухонные острова могут создавать больше неудобств / Фото Pinterest

Искусственные растения

Несмотря на популярность искусственной зелени, дизайнеры советуют использовать ее очень осторожно. Некачественные пластиковые растения способны удешевить даже дорогой интерьер. Вместо этого специалисты рекомендуют украшать кухню живыми растениями или свежей зеленью в горшках – базиликом, мятой, розмарином или другими пряными травами. Они не только освежают пространство, но и могут пригодиться при приготовлении пищи.



Дизайнеры советуют осторожно использовать искусственные растения / Фото Pinterest

Что советуют дизайнеры?

Эксперты подчеркивают, что стильная кухня – это не большое количество модных деталей, а баланс между красотой и функциональностью. Минимум визуального шума, продуманное освещение, качественные материалы и порядок помогут создать интерьер, который будет выглядеть актуально еще много лет.