Дизайнери інтер'єру The Spruce назвали найпоширеніші помилки, які найчастіше псують кухню та створюють враження безладу.

Що псує зовнішній вигляд кухні?

Перевантажені відкриті полиці

Відкриті полиці можуть виглядати стильно, але лише тоді, коли на них немає надлишку речей. Дизайнерка інтер'єру Ніна Ліхтенштейн зазначає, що велика кількість посуду, банок і декоративних дрібниць швидко перетворює такі полиці на джерело візуального хаосу та пилозбірник. Замість цього вона радить використовувати одну-дві відкриті полиці для найкрасивішого посуду або декору, а основне кухонне начиння сховати в шафи.



Перевантажені відкриті полиці роблять візуальний безлад / Фото Pinterest

Захаращені стільниці

Кавоварка, тостер, блендер, мультиварка та десятки інших предметів на робочій поверхні роблять кухню менш охайною. Головна дизайнерка компанії Redecor Айно Хейнясуо радить залишати на стільниці лише ті речі, якими користуються щодня, а решту зберігати в шафах. Такий підхід не лише покращує вигляд кухні, а й звільняє більше місця для приготування їжі.



Десятки предметів на робочій поверхні роблять кухню менш охайною / Фото Pinterest

Занадто великий кухонний острів

Хоча кухонні острови залишаються популярними, надто великі конструкції можуть створювати більше незручностей, ніж користі. Співзасновник Daniel House Club Пітер Сполдінг вважає, що масивні острови часто займають забагато простору та ускладнюють пересування кухнею. Якщо кухня вже має острів, дизайнер радить зробити його затишнішим за допомогою освітлення, декоративних аксесуарів і меншої кількості барних стільців.



Надто великі кухонні острови можуть створювати більше незручностей / Фото Pinterest

Штучні рослини

Попри популярність штучної зелені, дизайнери радять використовувати її дуже обережно. Неякісні пластикові рослини здатні здешевити навіть дорогий інтер'єр. Натомість фахівці рекомендують прикрашати кухню живими рослинами або свіжою зеленню в горщиках – базиліком, м'ятою, розмарином чи іншими пряними травами. Вони не лише освіжають простір, а й можуть стати в пригоді під час приготування їжі.



Дизайнери радять обережно використо вуватиштучні рослини / Фото Pinterest

Що радять дизайнери?

Експерти наголошують, що стильна кухня – це не про велику кількість модних деталей, а про баланс між красою та функціональністю. Мінімум візуального шуму, продумане освітлення, якісні матеріали та порядок допоможуть створити інтер'єр, який виглядатиме актуально ще багато років.