Как пишет Kobieta.gazeta, главный недостаток открытых полок очевиден – на предметах быстро скапливается пыль. Чем больше декора стоит на поверхности, тем больше времени требуется на уборку. Кроме того, большой объем мелких предметов может создавать ощущение визуального беспорядка.

Что дизайнеры советуют выбирать вместо этого?

Открытые системы хранения долгое время оставались популярными в гостиных, кухнях и спальнях. Они позволяли постоянно держать на виду любимые книги, семейные реликвии и красивые аксессуары. Однако для повседневной жизни такое решение подходит не всем.

Пыль оседает не только на самой полке, но и на каждом предмете, поэтому во время уборки приходится очищать буквально каждую вещь. Именно поэтому все большую популярность приобретают закрытые системы хранения, которые позволяют спрятать большинство вещей и оставить на виду только то, что действительно хочется продемонстрировать.

Одним из компромиссных вариантов дизайнеры называют шкафы со стеклянными фасадами. Они позволяют показать часть содержимого, но в то же время защищают книги, посуду и декор от пыли. Особенно актуальными стали фасады из рифленого, матового или копченого стекла. Они не открывают содержимое шкафа полностью, поэтому даже большой объем вещей внутри не создает ощущение беспорядка.

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Шкафы со стеклянными фасадами / Фото Pinterest

Еще одно решение, набирающее популярность, – встроенные системы хранения на всю высоту стены. Их главное преимущество заключается в том, что они позволяют максимально использовать доступное пространство. В таких шкафах можно спрятать документы, электронику, детские игрушки, бытовые вещи и все то, что не хочется постоянно видеть перед глазами. Дизайнеры советуют подбирать фасады в тон стенам. Благодаря этому большие шкафы буквально "растворяются" в интерьере, а помещение выглядит более спокойным и целостным.

Еще одно изменение касается самого подхода к декору. Вместо того чтобы заполнять все полки многочисленными вазами, статуэтками и сувенирами, дизайнеры предлагают выбирать лишь несколько вещей, которые действительно имеют значение. Это может быть любимая книга, керамическая ваза, произведение искусства, семейная фотография или привезенный из путешествия предмет. Меньшее количество аксессуаров не означает, что интерьер должен стать безликим. Наоборот, когда каждая вещь имеет свое место и привлекает внимание, пространство может выглядеть дороже и продуманнее.