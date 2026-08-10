Як пише Kobieta.gazeta, головний недолік відкритих полиць очевидний – на предметах швидко накопичується пил. Чим більше декору стоїть на поверхні, тим більше часу потрібно на прибирання. Крім того, велика кількість дрібних речей може створювати відчуття візуального безладу.

Що дизайнери радять обирати натомість?

Відкриті системи зберігання тривалий час залишалися популярними у вітальнях, кухнях і спальнях. Вони дозволяли постійно тримати перед очима улюблені книги, сімейні реліквії та красиві аксесуари. Проте для повсякденного життя таке рішення підходить не всім.

Пил осідає не лише на самій полиці, а й на кожному предметі, тому під час прибирання доводиться очищати буквально кожну річ. Саме тому дедалі популярнішими стають закриті системи зберігання, які дозволяють сховати більшість речей і залишити на видноті лише те, що справді хочеться демонструвати.

Одним із компромісних варіантів дизайнери називають шафи зі скляними фасадами. Вони дозволяють показати частину вмісту, але водночас захищають книги, посуд і декор від пилу. Особливо актуальними стали фасади з рифленого, матового або копченого скла. Вони не відкривають вміст шафи повністю, тому навіть велика кількість речей усередині не створює відчуття безладу.

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Шафи зі скляними фасадами / Фото Pinterest

Ще одне рішення, яке набирає популярності, – вбудовані системи зберігання на всю висоту стіни. Їхня головна перевага полягає в тому, що вони дозволяють використати максимум доступного простору. У таких шафах можна заховати документи, електроніку, дитячі іграшки, побутові речі та все те, що не хочеться постійно бачити перед очима. Дизайнери радять підбирати фасади в тон стін. Завдяки цьому великі шафи буквально «розчиняються» в інтер'єрі, а приміщення виглядає спокійнішим і ціліснішим.

Ще одна зміна стосується самого підходу до декору. Замість того щоб заповнювати всі полиці численними вазами, статуетками та сувенірами, дизайнери пропонують вибирати лише кілька речей, які справді мають значення. Це можуть бути улюблена книга, керамічна ваза, витвір мистецтва, сімейна фотографія або привезений із подорожі предмет. Менша кількість аксесуарів не означає, що інтер'єр має стати безликим. Навпаки, коли кожна річ має своє місце та привертає увагу, простір може виглядати дорожче й продуманіше.