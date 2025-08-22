Как выглядит дом культовой актрисы изнутри, сообщает 24 Канал со ссылкой на Architectural Digest.

Интересно Джонни Депп променял Голливуд на деревню в Британии: чем особенный дом, где живет актер

Какой интерьер в доме Дженнифер Энистон?

Дженнифер Энистон имеет безупречный вкус, который подчеркивается и в интерьере ее дома. Ранее в сети уже показывали современную спальню мировой знаменитости, а также изысканный домашний бар.

Однако в доме Дженнифер Энистон есть и другие интересные детали, которые завораживают своим видом. По словам дизайнеров, в то время как другие знаменитости в течение многих лет выбирали минималистичный стиль, актриса окружала себя теплыми, изысканными и максималистскими деталями, которые создали вневременное пространство. К слову, Дженнифер Энистон большинство деталей выбирает самостоятельно. В интервью она также часто рассказывает, что стала бы дизайнером, если бы не выбрала карьеру актрисы.

Сейчас эксперты описывают жилье Дженнифер Энистон как оазис с мягкими кремовыми диванами, белыми пионами и свечами, очерчивающими гостиную. Особую атмосферу добавляют натуральные камни и специальные благовония. В то же время нет ни одного экрана, который бы добавлял визуального шума.



Гостиная Дженнифер Энистон / Фото @alexilubomirski and @francoisdischinger

Гостиная оформлена в нейтральных оттенках, а массивные кресла и полки с книгами создают роскошное вневременное пространство.



Полки с книгами в доме Дженнифер Энистон / Фото @alexilubomirski and @francoisdischinger

Нейтральная палитра продолжается и на кухне. Особую атмосферу здесь создают необычные деревянные стулья и уютный камин.



Кухня Дженнифер Энистон / Фото @alexilubomirski and @francoisdischinger

Интересно, что каждое воскресенье Дженнифер Энистон приглашает в свой дом гостей. Около 10 – 15 близких друзей голливудской звезды собираются вместе за одним столом, чтобы провести время.