О необычном способе обустройства сада пишет Homedit. Благодаря такому решению каждый фрагмент дорожки получается немного иной по форме, поэтому готовая поверхность напоминает старинную каменную кладку, а не стандартную бетонную плитку.

Как пластиковые бутылки превратились в формы?

Для создания отдельных элементов пластиковые бутылки разрезали на кольца. Их использовали в качестве временных форм, внутрь которых заливали бетонную смесь. Для нее брали:

три части песка,

одну часть портландцемента.

Примерно через час пластиковые формы снимали, а бетонные заготовки вручную дорабатывали. Острые края убирали, а сами фрагменты делали более округлыми и неровными с помощью садового инструмента и небольшого плоского камня. В результате элементы не имеют строгой геометрии и не повторяют друг друга.

Перед началом работы участок подготовили:

убрали траву,

выровняли почву,

утрамбовали основу,

добавили песок и геотекстиль.

Черная окантовка помогает сохранить форму извилистой дорожки и отделяет ее от клумб. Готовые бетонные элементы укладывают вдоль маршрута между газоном и клумбами. Фрагменты разного размера заполняют пространство так, чтобы поверхность напоминала неровную старинную брусчатку. Особенность такого способа заключается именно в отсутствии одинаковых плиток и четкой геометрии. Благодаря этому дорожка выглядит более естественно и органично вписывается в сад.

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Как пластиковые бутылки превратились в формы / Фото Homedit

Впрочем, бюджетность материалов не означает, что проект можно реализовать за один день. По словам автора, на обустройство дорожки уже ушло около 60 часов, а для завершения потребуется еще примерно 20–30 часов.

В дальнейшем она планирует добавить оттенки серого красителя, чтобы отдельные бетонные фрагменты еще больше отличались друг от друга. В результате дорожка должна вести от дома к зоне отдыха, извиваясь среди клумб. Автор идеи также демонстрирует другие способы обустройства садовых дорожек, которые можно реализовать самостоятельно без сложного оборудования.

Такой вариант вряд ли подойдет тем, кто хочет получить идеально ровную поверхность за минимальное время. Зато он дает возможность самостоятельно определить ширину, форму и направление дорожки и постепенно обустраивать участок без покупки готовой брусчатки.