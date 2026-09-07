Про незвичайний спосіб облаштування саду пише Homedit. Завдяки такому рішенню кожен фрагмент доріжки виходить трохи іншим за формою, тому готова поверхня нагадує старовинну кам'яну кладку, а не стандартну бетонну плитку.

Як пластикові пляшки перетворилися на форми?

Для створення окремих елементів пластикові пляшки розрізали на кільця. Їх використовували як тимчасові форми, всередину яких заливали бетонну суміш. Для неї брали:

три частини піску,

одну частину портландцементу.

Приблизно через годину пластикові форми знімали, а бетонні заготовки вручну допрацьовували. Гострі краї прибирали, а самі фрагменти робили більш округлими та нерівними за допомогою садового інструменту й невеликого плоского каменю. У результаті елементи не мають суворої геометрії та не повторюють один одного.

Перед початком роботи ділянку підготували:

прибрали траву,

вирівняли ґрунт,

утрамбували основу,

додали пісок і геотекстиль.

Чорна окантовка допомагає утримувати форму звивистої доріжки та відділяє її від клумб. Готові бетонні елементи укладають уздовж маршруту між газоном і квітниками. Фрагменти різного розміру заповнюють простір так, щоб поверхня нагадувала нерівну старовинну бруківку. Особливість такого способу саме у відсутності однакових плиток і чіткої геометрії. Завдяки цьому доріжка виглядає більш природно й органічно вписується в сад.

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Як пластикові пляшки перетворилися на форми / Фото Homedit

Втім, бюджетність матеріалів не означає, що проєкт можна зробити за один день. За словами авторки, на облаштування доріжки вже витрачено близько 60 годин, а для завершення потрібно ще приблизно 20 – 30 годин.

Надалі вона планує додати відтінки сірого барвника, щоб окремі бетонні фрагменти ще більше відрізнялися один від одного. У результаті доріжка має вести від будинку до зони відпочинку, звиваючись серед клумб. Автор ідеї також демонструє інші способи облаштування садових доріжок, які можна реалізувати самостійно без складного обладнання.

Такий варіант навряд чи підійде тим, хто хоче отримати ідеально рівну поверхню за мінімальний час. Зате він дає можливість самостійно визначити ширину, форму та напрямок доріжки й поступово облаштовувати ділянку без купівлі готової бруківки.