Эксперты Architectural Digest отмечают, что отдельные принципы японского дизайна интерьера все чаще встречаются в современных европейских интерьерах. Речь идет о:

минимализм,

натуральные материалы,

низкую мебель и продуманное зонирование пространства.

Почему японский интерьер покорил дизайнеров?

Одной из главных особенностей японского дома является генкан – специальная зона у входа, где оставляют уличную обувь. Она расположена ниже уровня жилых комнат, что помогает не заносить в дом грязь и влагу. Далее жильцы и гости проходят босиком, в носках или домашних тапочках.



Одной из главных особенностей японского дома является генкан / Фото Uchify

Еще одна характерная черта – использование татами, традиционных матов из натуральных материалов. В классических японских домах именно на них сидят, отдыхают, принимают гостей, а на ночь раскладывают футон для сна. Благодаря этому в комнатах меньше громоздкой мебели, а пространство можно легко трансформировать в зависимости от потребностей.



Татами – это традиционные маты из натуральных материалов / Фото Uchify

Отличается и обустройство ванной комнаты. Прежде чем зайти в ванную, японцы сначала полностью моются под душем. Поэтому пол в таких помещениях проектируется так, чтобы не бояться большого количества воды:

предусматривается гидроизоляция,

быстрый сток,

нескользкое покрытие.

Интересным элементом традиционной японской архитектуры являются так называемые "соловьиные полы", которые можно увидеть в старинных дворцах. При ходьбе они издают характерный звук, который в свое время служил своеобразной системой безопасности, предупреждая хозяев о появлении посторонних.

В то же время эксперты отмечают, что утверждение о том, что японцы совсем не пользуются кроватями или стульями, не соответствует действительности. В современных квартирах и домах Японии обычная мебель очень распространена, особенно в больших городах. Однако принцип максимально функционального, открытого пространства и уважения к чистоте пола остается важной частью жилищной культуры.