Експерти Architectural Digest зазначають, що окремі принципи японського облаштування житла все частіше з'являються в сучасних європейських інтер'єрах. Мовиться про:

мінімалізм,

натуральні матеріали,

низькі меблі та продумане зонування простору.

Чим японський інтер'єр підкорив дизайнерів?

Однією з головних особливостей японського дому є ґенкан – спеціальна зона біля входу, де залишають вуличне взуття. Вона розташована нижче рівня житлових кімнат, що допомагає не заносити до оселі бруд і вологу. Далі мешканці та гості проходять босоніж, у шкарпетках або домашніх капцях.



Однією з головних особливостей японського дому є ґенкан / Фото Uchify

Ще одна характерна риса – використання татамі, традиційних матів із натуральних матеріалів. У класичних японських будинках саме на них сидять, відпочивають, приймають гостей, а на ніч розкладають футон для сну. Завдяки цьому в кімнатах менше громіздких меблів, а простір можна легко трансформувати залежно від потреб.



Татамі – це традиційні мати з натуральних матеріалів / Фото Uchify

Відрізняється й облаштування ванної кімнати. Перед тим як зайти у ванну, японці спочатку повністю миються під душем. Тому підлога у таких приміщеннях проєктується так, щоб не боятися великої кількості води:

передбачають гідроізоляцію,

швидкий стік,

неслизьке покриття.

Цікавим елементом традиційної японської архітектури є так звані "солов'їні підлоги", які можна побачити у старовинних палацах. Під час ходьби вони видають характерний звук, що свого часу слугував своєрідною системою безпеки, попереджаючи господарів про появу сторонніх.

Водночас експерти наголошують, що твердження про те, що японці зовсім не користуються ліжками чи стільцями, не відповідає дійсності. У сучасних квартирах і будинках Японії звичайні меблі дуже поширені, особливо у великих містах. Проте принцип максимально функціонального, відкритого простору та поваги до чистоти підлоги залишається важливою частиною житлової культури.