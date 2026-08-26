Что делать с ежевикой в августе – рассказали эксперты Oregon State University Extension.

Почему подкормить ежевику в августе?

Во время плодоношения ежевике больше всего нужны:

калий – способствует наливу ягод и может влиять на их сахарность;

фосфор участвует в процессах плодоношения;

магний необходим для нормальной работы листьев и фотосинтеза.

Для подкормки садоводы часто используют сернокислый калий или калимагнезию. Примерно 40 граммов удобрения растворяют в 10 литрах воды. Перед внесением раствора почву возле куста желательно увлажнить обычной водой.

Важно не переборщить с удобрениями: чрезмерная концентрация может повредить корневую систему. Поэтому при приготовлении раствора лучше придерживаться дозировки, указанной производителем конкретного препарата. Также стоит обратить внимание на состав удобрения. Ежевика чувствительна к хлору, поэтому для нее лучше выбирать безхлорные калийные удобрения.

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Ежевика наполнится соком и станет слаще / Фото Unsplash

Можно ли подкормить ежевику золой?

Для сторонников органического садоводства одним из вариантов является древесная зола. Она содержит калий, кальций, магний и другие минеральные вещества. Стакан золы можно развести примерно в 10 литрах воды, настоять в течение суток, а затем использовать раствор для полива почвы вокруг куста.

При этом золу не стоит смешивать с азотными удобрениями, а ее количество нужно контролировать, поскольку регулярное чрезмерное внесение может изменять кислотность почвы.