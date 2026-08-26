Що зробити з ожиною у серпні – розповіли експерти Oregon State University Extension.

Чим підживити ожину в серпні?

Під час плодоношення ожині найбільше потрібні:

калій – сприяє наливу ягід і може впливати на їхню цукристість;

фосфор бере участь у процесах плодоношення;

магній необхідний для нормальної роботи листя та фотосинтезу.

Для підживлення садівники часто використовують сірчанокислий калій або калімагнезію. Орієнтовно 40 грамів добрива розчиняють у 10 літрах води. Перед внесенням розчину ґрунт біля куща бажано зволожити звичайною водою.

Важливо не переборщити з добривами: надмірна концентрація може пошкодити кореневу систему. Тому під час приготування розчину краще дотримуватися дозування, зазначеного виробником конкретного препарату. Також варто звернути увагу на склад добрива. Ожина чутлива до хлору, тому для неї краще обирати безхлорні калійні добрива.

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Ожина наллється соком і стане солодшою / Фото Unsplash

Чи можна підживити ожину попелом?

Для прихильників органічного садівництва одним із варіантів є деревний попіл. Він містить калій, кальцій, магній та інші мінеральні речовини. Склянку попелу можна розвести приблизно у 10 літрах води, настояти протягом доби, а потім використати розчин для поливу ґрунту навколо куща.

Водночас попіл не варто змішувати з азотними добривами, а його кількість потрібно контролювати, оскільки регулярне надмірне внесення може змінювати кислотність ґрунту.